El ciclista viral por enfrentar a motociclistas en Cali contó por qué estaba ofendido: “Me dieron incapacidad y el jefe me echó”

Ostin, el joven que se hizo viral en redes sociales por pedir a los motociclistas en Cali que no invadieran los bicicarriles, publicó dos videos en TikTok para explicar por qué estaba “ofendido” y dejó ver que no solo estuvo relacionado con la falta de cultura ciudadana de algunos conductores.

Según él, en buena medida le reclamó a los motociclistas porque estaba de mal genio, dado que lo habían despedido de su trabajo sin justa causa: su jefe lo llamó para explicarle que iba a prescindir de sus servicios, en medio de una incapacidad de cinco días.

Ese fue el detonante que lo llevó a detener su bicicleta, en medio del bicicarril, para reclamar a los motociclistas mientras grababa la situación.

“Ando bien ofendido en la ciclovía. No me voy a mover por ningún motociclista, me voy a quedar aquí parado, esta es la ciclovía, aquí no deben andar motos. El que quiera, que se devuelva, papi. No me voy a mover, estoy aborrecido, papi. Ciclovía, nada de motos”, expresó en el video que se hizo viral y por el que usuarios tanto en TikTok como en X lo están admirando.

Este 10 de octubre, un día después de la fama alcanzada en redes sociales, expuso: “Buenos días a toda mi gente, a quienes me han visto primero que todo en cicla. Hoy no ando en cicla porque estoy en una vuelta, tengo que ir a la oficina de trabajo a que me revisen unos papeles porque ayer tuve un accidente laboral, por eso estaba ofendido y aborrecido”.

Además, contó: “Tuve un accidente laboral y fui a la EPS. Resulta que no estaba afiliado a una EPS, pero entonces voy a preguntar en la oficina de trabajo porque me dieron cinco días de incapacidad y el jefe me echó y me dijo que fuera hoy por la liquidación, que no me iba a dar más trabajo, porque no le sirve una persona incapacitada. Voy a ir para que me colaboren con eso, porque es que es que cómo me van a echar si todavía no he cumplido los cinco días de incapacidad, eso no se puede hacer”.

La narración de Ostin se vio interrumpida por un uniformado de la Policía que le preguntó por qué estaba grabando y luego le realizó una requisa. El joven, demostrando que quien nada debe, nada teme, le agradeció al oficial y le dijo: “Me parece bien que estén haciendo su trabajo”.

Después, continuó con su relato: “Bueno, mi gente, como les estaba contando, acabo de venir a la oficina de trabajo a solucionar ese problema con estas empresas de hoy en día, que nosotros los colombianos, la juventud como yo, se aprovechan de nosotros. No me habían pagado EPS, por eso ayer estaba aborrecido, hoy estoy aborrecido porque me echaron”.

Ostin dejó ver que seguirá expresando su inconformismo, como lo hizo en el bicicarril y como lo hizo este jueves, denunciando a su empleador. Así mismo, pidió a quienes han visto sus videos y lo siguen en redes sociales no juzgarlo por su apariencia, ni por las palabras que utiliza al hablar.

“Las apariencias engañan, el hablado engaña, pero yo soy una persona humilde y sencilla. Y gracias a ustedes, voy a mejorar cada vez más”, manifestó.

A los jóvenes les pidió echar pa’ lante, no detenerse ante las adversidades, y a las empresas, brindar trabajo, contratar a los que necesiten de un empleo.