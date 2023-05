¿En qué se rajaron estudiantes vallecaucanos? Presentan hallazgos de las pruebas Saber 11

En el Valle del Cauca, el 31% de quienes presentaron las pruebas Saber 11 demostraron un desarrollo insuficiente, muy insuficiente o deficiente en el conjunto de cuatro competencias evaluadas: Matemáticas, Lectura crítica, Ciencias naturales y Ciencias sociales y ciudadanas, excluyendo Inglés. Este porcentaje es inferior al nacional, que fue del 34%.

Por otra parte, el 23% de los vallecaucanos que presentaron las pruebas demostraron un desarrollo adecuado o sobresaliente en las competencias mencionadas, cifra que también sobresale en comparación con el porcentaje nacional (21%). El resto tuvo un desarrollo parcial (entre una y tres competencias).

Estos datos hacen parte del análisis más reciente del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la universidad Icesi, un centro de estudios que produce información para contribuir al desarrollo de la educación y a la toma de decisiones estratégicas, que tuvo como insumo el informe actualizado del Icfes sobre el desempeño estudiantil en las pruebas Saber 11 del año 2022 en los calendarios A y B, cuyos microdatos fueron publicados en el 2023.

“El Icfes presenta cuatro niveles de desempeño para cada competencia. A diferencia de los reportes tradicionales que se centran en el puntaje alcanzado, nuestra metodología arroja nueve grupos dependiendo del nivel alcanzado por los estudiantes en las competencias. Esto nos permite saber, de forma más precisa, cómo está la educación media en el departamento y qué decisiones deben tomarse para mejorarla”, explicó Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio de Realidades Educativas.

Si se tiene en cuenta el desempeño adecuado y sobresaliente por cada competencia, se destaca Lectura crítica, cuyo desarrollo fue alcanzado por el 63% de los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 durante 2022, seguida por Matemáticas, demostrada por el 53% de los estudiantes. En el extremo inferior están Ciencias naturales, competencia desarrollada por el 30,5% de los estudiantes, y Ciencias sociales y ciudadanas, desarrollada por el 31%.

El desarrollo de competencias también varía en los colegios oficiales con relación a los privados. Por ejemplo, el 17% de los estudiantes de colegios oficiales del Valle del Cauca lograron desarrollar las cuatro competencias, mientras que 36% no logró desarrollar ninguna. Estas cifras destacan respecto al porcentaje nacional, que fue del 16% y el 38%, respectivamente. Por su parte, el 34% de los estudiantes de colegios privados lograron el desarrollo de las cuatro competencias, mientras que el 29% no logró el desarrollo de ninguna. Estas cifras son inferiores al porcentaje nacional para colegios privados, que fue del 36% y el 22%, respectivamente.

“Lo que nos dicen estos datos es que al sector oficial le va mal en las pruebas Saber 11, pero el privado tampoco brilla. En este sentido, los colegios privados no son garantía de mejor educación, hay muchos que no cumplen con los requerimientos para la calidad educativa”, agregó Ruiz Patiño.

En cuanto a la división por género, los hombres tuvieron un mejor desempeño que las mujeres en el Valle del Cauca: el 26% de ellos lograron el desarrollo de las cuatro competencias, mientras que la cifra para las mujeres fue del 20%. Con relación a quienes no demostraron desarrollo de ninguna competencia, el porcentaje para los hombres fue del 28% y para las mujeres fue del 33%.

“Lo que más nos preocupa de todos estos datos son las diferencias de desarrollo de competencias según el nivel socioeconómico, pues demuestra que la desigualdad en la educación es estructural: los estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos tienen un menor desarrollo de las competencias que los de niveles altos”, dijo Juliana.

Desempeño en otros municipios o regiones:

Cali:

Entre las ciudades principales de Colombia, Cali ocupa el tercer lugar con relación a los estudiantes que lograron desarrollar en niveles adecuados o sobresalientes las cuatro competencias (26%). Está después de Bucaramanga (38%) y Bogotá (32%), pero antes de Barranquilla (24%) y Medellín (20%).

Si se hace un desglose por competencias, las que mejor desempeño tuvieron fueron Lectura crítica (68%) y Matemáticas (57%). Por otro lado, el 64,6% de estudiantes evaluados no desarrollaron la competencia de Ciencias sociales y ciudadanas, mientras que el 65,6% no desarrollaron la de Ciencias naturales. Finalmente, el 27% de los evaluados en Cali no mostró desarrollo en ninguna competencia.

Durante 2022, los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en Cali fueron 22484, pertenecientes a 533 colegios.

Buenaventura:

En este distrito vallecaucano, solo el 7% de quienes presentaron las pruebas Saber 11 lograron demostrar un desarrollo adecuado o sobresaliente de las cuatro competencias evaluadas. Por su parte, el 59% no demostró desarrollo de ninguna, y el resto mostró un desarrollo parcial (entre una y tres competencias). La competencia mejor evaluada fue Lectura crítica (36%), seguida de Matemáticas (25%). Las competencias menos alcanzadas fueron Ciencias naturales (10%) y Ciencias sociales y ciudadanas (11%).

Para los colegios oficiales, el desarrollo adecuado o sobresaliente por competencias fue así: Lectura crítica, 32%; Matemáticas, 23%; Ciencias sociales y ciudadanas, 9,5%, y Ciencias naturales, 8%. Para los privados, el desarrollo de Lectura crítica fue logrado por el 52% de los estudiantes evaluados; Matemáticas, por el 36%; Ciencias sociales y ciudadanas, por el 23%, y Ciencias naturales, por el 20%.

Durante 2022, los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en Buenaventura fueron 3468, pertenecientes a 126 colegios.

Palmira:

Este municipio se destaca en el Valle del Cauca por el buen desempeño de sus estudiantes en las pruebas Saber 11. De quienes fueron evaluados en 2022, el 30% demostró desarrollo de las cuatro competencias, mientras el 24% no tuvo desarrollo en ninguna. La competencia mejor evaluada fue Lectura crítica (70%), seguida de Matemáticas (62,5%). Las competencias menos alcanzadas fueron Ciencias naturales (10%) y Ciencias sociales y ciudadanas (11%).

En los colegios oficiales, la competencia mejor evaluada fue Lectura crítica (67,5%), seguida de Matemáticas (60,5%). Las competencias menos logradas fueron Ciencias naturales (36%) y Ciencias sociales y ciudadanas (34,5%). En los colegios privados hubo un comportamiento similar: las competencias mejor evaluadas fueron Lectura crítica (79%) y Matemáticas (69%), y las de menor desempeño fueron Ciencias naturales (40%) y Ciencias sociales y ciudadanas (38%).

Durante 2022, los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en Palmira fueron 3717, pertenecientes a 98 colegios.

Norte del Cauca (Miranda, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Puerto Tejada, Villa Rica, Suárez, Caldono, Padilla, Toribío, Buenos Aires, Guachené y Jambaló):

En los 13 municipios que conforman esta región, solo el 8% de los 4708 estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 durante el año 2022 lograron demostrar el desarrollo en las cuatro competencias (el porcentaje nacional fue del 21%). Por otro lado, el 60% no mostró desarrollo en ninguna, y el porcentaje restante mostró un desarrollo parcial (entre una y tres competencias). A los hombres les fue mejor: un 8% demostró desarrollo en las cuatro, mientras este porcentaje para las mujeres fue del 7%.

Sobre el Observatorio de Realidades Educativas (ORE):

Este centro de estudios busca contribuir al desarrollo de la educación del Valle del Cauca y norte del Cauca, mediante la producción y análisis de información que permita el conocimiento y la toma de decisiones estratégicas. Sus promotores son la universidad Icesi, ProPacífico, Fundación Barco, Tecnoquímicas, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Carvajal, Celsia, Fundación Sura y Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.