Encuentran el cuerpo de Angie Paola, la mujer que cayó al río Cauca junto a su padre hace una semana

Luego de una semana de búsqueda fue encontrado el cuerpo de Angie Paola Montilla, la mujer que cayó al río Cauca junto a su padre.

El hallazgo del cuerpo fue reportado por la familia de la mujer al cuerpo de Bomberos de Cali. “Fuimos informados por familiares que se recuperó el cuerpo de Angie Paola Montilla en el corregimiento del hormiguero en el río Cauca. La joven se encontraba desaparecida desde el día 11 de octubre del presente año”, explicó el organismo.

Según esta entidad, la desaparición ocurrió el pasado martes en el corregimiento del Hormiguero, en la hacienda El Asombro, aproximadamente a 6.5 kilómetros en la desembocadura del río Jamundí, llegando a los linderos del río Cauca.

“Recibimos una llamada hacia las 5:30 p. m. del martes por parte de la Policía Nacional informándonos que dos personas desaparecieron en el río. Se hizo presencia en el lugar, donde se encontraba la comunidad y los familiares de los afectados. Acudimos con una máquina de la estación Meléndez y con cuatro unidades”, dijo Marco Antonio Gómez Montaño, cabo del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Las autoridades dieron a conocer que ambos eran oriundos del municipio de Rosas, Nariño. De otro lado, indicaron que Delmiro era maestro de construcción y la mujer tenía cinco meses de gestación.

“En acompañamiento con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se procedió a realizar el levantamiento del cuerpo del señor”, indicó Gómez.

SEMANA habló días atrás con Jaqueline Montilla, hermana e hija de los afectados, quien relató entre lágrimas el angustioso momento que vivieron como familia, pues lo que esperaban que fuera un paseo tranquilo, se convirtió en la peor de sus tragedias.

“Somos seis hermanos, y precisamente llegamos a Cali a visitar a una de ellas junto a mis padres. Ese día la corriente de agua no era tan fuerte, sin embargo, entramos y nos arrastró. Mi hermana se hundió y yo caí más abajo en una piedra, donde me paré. Mi papá también se ahogó en su deseo de salvar a mi hermana. No pudimos hacer nada. Estábamos de paseo. Ha sido muy duro para todos”, relató Jaqueline.

Tras esta tragedia, el bombero César Quiceno, quien estuvo en las labores de búsqueda, emitió una serie de recomendaciones: “Debo decirle a la ciudadanía que estamos en época de lluvia, por lo que en cualquier momento esto hace que los afluentes tengan subienda súbita y pueda suceder lo que aconteció el martes”.