Esmad será condecorado por el Concejo de Cali: la decisión causó tremenda polémica, ¿por qué?

El Concejo de Cali aprobó este viernes 14 de marzo homenajear a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida en el pasado como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La propuesta no caló bien entre algunos miembros de esa corporación, quienes votaron negativamente y desató una polémica en la ciudad.

El concejal del Partido de la U Carlos Andrés Arias Rueda fue quien hizo la petición. En plenaria pidió otorgar al Esmad la medalla en grado Cruz de Oro “por sus 24 años de labor y como reconocimiento a los servicios prestados, particularmente a la ciudad de Cali en momentos de crisis, de alteración de la seguridad ciudadana y del orden público”.

El Esmad recibiría del Concejo de Cali la medalla en grado Cruz de Oro. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según Arias, el Esmad ha permitido en repetidas ocasiones restablecer el orden y salvaguardar la integridad de los ciudadanos y protegida infraestructura pública y privadas en momentos de tensión.

“Es una exaltación al cumplimiento de sus propósitos de construcción de paz y bienestar social, más allá del enfoque de seguridad tradicional, protegiendo la vida e integridad de las personas”, afirma el concejal.

Las críticas no se hicieron esperar tras la aprobación del homenaje. El concejal del partido Alianza Verde Terry Hurtado se lanzó en ristre contra Arias y le recordó los cuestionamientos que hay sobre el Esmad.

El Concejo de Cali aprobó la condecoración por amplia mayoría. - Foto: Foto: Archivo de El País

“Es una burla para todas las personas que hemos sido objeto de abuso por parte del Esmad en algún momento que el concejal proponga esta condecoración y que, además, pretenda que su proposición pasara inadvertida. Es una afrenta que a dos semanas del 28 de abril, día de conmemoración del estallido social, que se busque condecorar a un órgano que está fuertemente relacionado con la violación a los derechos humanos de más de 5.000 personas y la violencia ocular de más de 115 personas”, aseguró Hurtado.

Rechazo condecoración del Concejo de Cali al ESMAD.

A 2 semanas de conmemoración del estallido social, donde al menos 115 personas sufrieron de violencia ocular, es inaceptable que ESMAD, señalado de múltiples violaciones a los DDHH, sea condecorado. #MovimientoAnimalistaValle pic.twitter.com/dTjF1qe4Mx — Terry Hurtado (@TerryHurtado) April 14, 2023

La concejala Ana Erazo también se pronunció en esta misma línea y aprovechó para recordarle al presidente Gustavo Petro que una de sus promesas de campaña fue el desmonte del Esmad. Considera que la decisión del Concejo de Cali revictimiza a quienes se han visto afectados por esta fuerza.

“Como lideresa social que he visto el accionar del Esmad, que he visto que es una fuerza policial que incluso ha estado relacionada con muertes de manifestantes, no puedo estar de acuerdo con la aprobación que hizo el Concejo de Cali. Me parece indignante que la corporación vaya a condecorar al Esmad”, señaló Erazo.

Que un Concejal haya propuesto hace minutos condecorar en el recinto de la democracia caleña al ESMAD, una fuerza represiva y violatoria de los DDHH es una afrenta con la ciudadanía.



Me opongo ROTUNDAMENTE a esta invitación que revictimiza a cientos de jóvenes de Cali. pic.twitter.com/KZPtSo6mYo — Ana Erazo (@AnaErazoR) April 14, 2023

La condecoración para el Esmad fue aprobada por amplia mayoría. Solo tres concejales (Terry Hurtado, Ana Erazo y María Isabel Moreno) votaron negativamente la proposición.

Una vez conocieron la decisión, estudiantes de la Universidad del Valle convocaron un plantón para el lunes 17 de abril en el que manifestarán su rechazo.

El Esmad ha sido cuestionado fuertemente por sus intervenciones en las protestas. - Foto: diana rey melo-semana

El homenaje ha provocado reacciones hasta en Bogotá: ¡Qué infamia! Miembros del Concejo de Cali aprobaron condecorar al Esmad y justo para las fechas conmemorativas del paro nacional. Qué quieren condecorarles, ¿los más de 23 asesinatos que cometieron en la ciudad? ¿Haber torturado? Esa condecoración es inmoral e intolerable”, señaló el concejal de la capital del país, Diego Cancino.