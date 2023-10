Esta es la calle de Cali que cerraron indígenas, quienes piden vivienda tras supuesto desalojo de sus comunidades

Entretanto, algunos ciudadanos han criticado el hecho de que las comunidades bloqueen las calles. “Ninguna toma es pacífica. El no dejar la libre movilidad a las personas no es nada pacífico, es querer presionar supuestamente al Pacto a que les cumpla; son estrategias de gobierno para generar reacciones adversas. Pilas, Cali, no caigamos en esta trampa”; “¿será que algún día trabajarán estos tipos?”; “puro mantenido”; “¿todo lo que les da el Gobierno y piden más? Que se vayan a sus tierras a trabajar y dejen de estar dando lora por acá”; “ellos piensan que son intocables y que todo se los tienen que regalar”. Han sido algunos de los comentarios en redes sociales.