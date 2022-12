Esta es la preocupante cifra de personas que siguen sin pagar sus multas de tránsito en Cali

La mayoría de los conductores infractores en Cali no pagan sus multas. Así quedó evidenciado en el más reciente informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

En lo corrido de este año, con corte al 15 de noviembre, en la capital del Valle del Cauca se han expedido 271.598 notificaciones a conductores por irrespeto a las normas de tránsito, de las cuales 183.551 fueron por foto detección y 88.047 de manera manual por agentes de tránsito.

“Se han registrado 271.598 conductores por irrespeto a las normas de tránsito y continuamos a diario con los operativos, haciendo control a la velocidad, de alcoholemia, a la invasión del carril exclusivo del MIO y del bici carril, para salvaguardar la vida de todos y todas”, dijo Edwing Candelo.

De la 271.598 infracciones existentes, a la fecha solo han sido canceladas 154.087, lo que se traduce en que más de la mitad (el 56,7 %) de los conductores sancionados en Cali no han pagado sus deudas. Entre tanto, se conoció que 3.117 cuentan con acuerdos de pagos vigentes, 1.299 incumplieron el pacto y 662 están en proceso de cancelación.

Las multas más recurrentes se expiden por revisión tecnicomecánica vencida, no contar con el Soat vigente, transitar por sitios restringidos, no detenerse en semáforos en rojo y conducir sin portar la licencia. Le siguen no acatar las señales de tránsito o requerimientos de los agentes, conducir en exceso de velocidad y estacionar en lugares prohibidos. En total, 17.699 vehículos han sido inmovilizados en lo que va de este año.

Accidentalidad en Cali

Recientemente, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, aseguró que, en promedio, cada 36 horas muere una persona en accidentes de tránsito en la ciudad.

“Cada 36 horas fallece una persona en Cali en accidentes de tránsito. Son demasiadas personas, la mayoría de ellos jóvenes motociclistas entre los 15 y 29 años de edad”, dijo Vallejo.

Este año en la capital del Valle del Cauca -con corte al 29 de noviembre- han muerto 269 personas en siniestros viales, una cifra más alta que la registrada en los tres años anteriores hasta esa misma fecha.

De estas 269 víctimas fatales, 137 eran motociclistas, 84 peatones, 24 pasajeros de moto, 15 ciclistas, cinco conductores de automóvil y cuatro pasajeros de carro.

“El llamado es a la conducción segura, usar los dispositivos de seguridad, acatar las normas de tránsito y respetar los límites de velocidad”, recomendó el secretario de Movilidad de Cali.

