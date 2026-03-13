Cali

Este es el clima en Cali este 13 de marzo, según el Ideam

La temperatura máxima podría llegar a los 29 grados centígrados.

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 6:51 a. m.
La ciudad de Cali.
La ciudad de Cali. Foto: El país

En Cali, Valle del Cauca, este viernes, 13 de marzo, habrá una jornada llena de nubosidad y lluvias ocasionales en algunos sectores; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante toda la jornada”, precisaron. La temperatura máxima podría llegar a los 29 grados centígrados.

No descartan que se presenten lluvias entre la tarde y noche de este viernes. “Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, se presentarán en varios departamentos del país, entre ellos Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó”, explicó la entidad.

El Ideam también dio a conocer que “durante la jornada de la madrugada se ha presentado abundante nubosidad y precipitaciones en extensas zonas del país, con tormentas eléctricas sectorizadas y altos acumulados de lluvia en algunos departamentos”.