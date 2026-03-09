Estos son los senadores del Valle del Cauca que llegarán al Congreso de la República

Los resultados preliminares de las elecciones legislativas comenzaron a perfilar la nueva representación del Valle del Cauca en el Senado de la República para el periodo 2026-2030. Con el avance del escrutinio y los boletines emitidos por las autoridades electorales, ya se conocen varios de los dirigentes políticos que llegarán al Capitolio con el respaldo de los votantes del departamento.

La jornada electoral hizo parte del proceso nacional mediante el cual los colombianos eligieron a los integrantes del Congreso de la República, conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, quienes tendrán la responsabilidad de legislar y ejercer control político durante el próximo cuatrienio.

En el caso del Valle del Cauca, los resultados preliminares muestran un fortalecimiento del Pacto Histórico en el Senado, colectividad que logró ampliar su presencia en comparación con las elecciones legislativas anteriores.

De acuerdo con los datos del conteo electoral, el departamento tendría una bancada cercana a nueve senadores provenientes de distintas corrientes políticas que obtuvieron respaldo en las urnas durante la jornada electoral.

Por el Partido de la U, dos dirigentes del Valle lograron asegurar su curul en el Senado. Se trata de Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, quienes obtuvieron una votación significativa que les permitió mantenerse como representantes de esta colectividad en el Congreso.

En el caso del Centro Democrático, la representación del departamento quedó en manos de Cristian Garcés, quien hace parte de la lista cerrada con la que esta colectividad participó en los comicios legislativos.

El Pacto Histórico consolidó tres escaños vinculados al Valle del Cauca. Entre ellos aparece Alejandro Ocampo, quien da el salto de la Cámara de Representantes al Senado. También repite curul el senador Wilson Arias, mientras que una de las sorpresas de la jornada electoral fue la elección de Cristian Kevin Paz, dirigente caleño cercano al sector político liderado por Alexander López Maya.

Otra de las curules que obtuvo respaldo desde el Valle corresponde al Partido Liberal, que llevará al Senado a Leonardo Gallego. A esta lista se suma también Álvaro Monedero, quien alcanzó una votación destacada en el departamento.

Entre las novedades de la contienda electoral aparece el salto político del dirigente Duvalier Sánchez, quien hasta ahora se desempeñaba como representante a la Cámara y logró asegurar su llegada al Senado con el apoyo de los votantes del Valle del Cauca.

Con estos resultados preliminares, el departamento consolida una bancada diversa en el Senado de la República, integrada por dirigentes de diferentes sectores políticos que tendrán la tarea de representar los intereses regionales en los debates legislativos y en la discusión de proyectos clave para el país.

Analistas políticos han señalado que uno de los principales retos de esta nueva bancada será lograr articular una agenda común que permita impulsar iniciativas estratégicas para el Valle del Cauca. En ese sentido, consideran necesario que los congresistas superen las diferencias partidistas y trabajen de manera coordinada en asuntos prioritarios para la región.

Entre los temas que suelen ocupar la agenda de la bancada vallecaucana se encuentran proyectos de infraestructura, inversión social, desarrollo económico y fortalecimiento institucional del departamento, iniciativas que requieren respaldo político y gestión ante el Gobierno nacional.

Los resultados electorales también dejaron algunos cambios en el panorama político regional. Uno de los hechos que más llamó la atención fue la ausencia de representación del Partido Cambio Radical en el Senado por el Valle del Cauca, luego de que figuras como Carlos Fernando Motoa, José Luis Pérez y Carlos Hernán Rodríguez no lograran asegurar su continuidad en el Congreso.

Mientras avanza el proceso de escrutinio oficial, los resultados preliminares ya comienzan a dibujar el nuevo mapa político del Valle del Cauca en el Senado, donde distintas fuerzas políticas buscarán posicionar sus agendas y representar los intereses del departamento durante el próximo periodo legislativo.