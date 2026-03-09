Con el 99 % de las mesas informadas en el preconteo de las elecciones legislativas, el departamento del Valle del Cauca ya tiene definida, de manera preliminar, la composición de su delegación en la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030.

El departamento cuenta con 13 curules en la Cámara de Representantes, las cuales se asignan mediante circunscripción territorial departamental y se distribuyen entre los partidos según el sistema de cociente electoral y cifra repartidora. Debido a su peso poblacional y político, el Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor influencia en la conformación del Congreso de la República.

Según los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la mayor fuerza política en el departamento sería el Pacto Histórico, que alcanzaría seis de las trece curules en disputa.

De confirmarse estos resultados en los escrutinios oficiales, los nuevos representantes por esta colectividad serían Alfredo Mondragón, Ana Erazo, Jorge Palacio, Laura Isabel Vera, Carlos Arizabaleta y Paola Quiñones.

Ana Erazo, exconcejal de Cali es una de las nuevas caras en el Congreso. Foto: X de Ana Erazo (@AnaErazoR)

El segundo bloque político con mayor representación sería el Partido de La U, que obtendría dos escaños en la Cámara. Los elegidos por esa colectividad serían Víctor Manuel Salcedo y Luis Alfonso Chávez.

También lograría dos curules el Centro Democrático, que tendría como representantes a Santiago Castro y Jaime Arizabaleta.

Por su parte, el Partido Liberal Colombiano conservaría una representación en el departamento con la elección de David Pinilla.

Otra de las curules sería para la alianza entre Cambio Radical y el movimiento ALMA, que llevaría a la Cámara a Hernando González.

La última curul en disputa quedaría en manos de la Coalición Ahora Colombia, integrada por Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo, con la elección de Juan Pablo Rojas.

De esta manera, la distribución preliminar de las 13 curules del Valle del Cauca quedaría así: seis para el Pacto Histórico, dos para el Partido de La U, dos para el Centro Democrático, una para el Partido Liberal, una para Cambio Radical-ALMA y una para la Coalición Ahora Colombia.

Los resultados reflejan una disputa política intensa en uno de los departamentos más relevantes del país, donde históricamente han competido estructuras políticas tradicionales con nuevas fuerzas de izquierda y movimientos ciudadanos. En las elecciones legislativas de 2022, el Pacto Histórico ya había logrado consolidarse como una de las fuerzas más votadas en el Valle del Cauca.

No obstante, la composición final aún podría registrar ajustes. En el puesto 14 del preconteo aparece el candidato del Partido de La U Jhon Fredy Pimentel, quien quedó a menos de seis mil votos de ingresar a la Cámara y podría arrebatarle la curul a Jaime Arizabaleta del Centro Democrático, lo que sería un foto finish por el último lugar.

Jaime Arizabaleta y Jhon Fredy Pimentel Foto: SEMANA

“Les cuento que en este momento estamos ganando la curul, pero necesito que todos ustedes tengan los ojos encima de esto, que no nos dejemos robar esa curul”, señaló Arizabaleta en sus redes sociales.

Las autoridades electorales recordaron que el preconteo es un resultado preliminar y que la conformación definitiva del Congreso se define durante el proceso de escrutinio, cuando se revisan actas, votos y la aplicación de la cifra repartidora que determina la asignación final de las curules.