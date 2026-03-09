Así quedó la Cámara de Representantes por Antioquia: lideraron el Centro Democrático y el Pacto Histórico

Antioquia tendrá 17 curules en la Cámara de Representantes. El Centro Democrático, el Pacto Histórico y Creemos, el movimiento político de Federico Gutiérrez, se disputaron las sillas.

El partido del expresidente Álvaro Uribe sumó 742.902 y se consolidó como la fuerza política más importante del departamento. Con esto, podría acceder a siete escaños.

Los integrantes del Centro Democrático por Antioquia serían Andrés Guerra (178.185 votos); José Gregorio Orjuela (92.590 votos); Melissa Orrego (63.846 votos); Óscar Darío Pérez (52.682 votos); Ana Ligia Mora (42.955 votos); Juan David Zuluaga (38.730 votos); y Jhon Jairo Berrío (37.290 votos).

El Pacto Histórico tendrá tres sillas, que logró 394.081 votos, con Hernán Muriel, Luz Verónica Estrada y David Alejandro Toro.

Creemos, de Federico Gutiérrez, reportó 285.354 votos, y llevará a la Cámara de Representantes a Luis Guillermo Patiño (67.481 votos) y Simón Molina (63.812 votos).

Los liberales, con 223.870 votos, tendrán dos sillas: Camilo Andrés Gómez (72.223 votos) y Diver Ney Franco (58.805 votos).

Los conservadores, que sumaron 203.995 votos, irán a la Cámara con Jaime Alonso Cano (63.156 votos) y Luis Miguel López (45.850 votos).

Finalmente, Cambio Radical, con 119.070 votos, llevará al Congreso a Nataly Vélez (29.911 votos), exconcejal de Medellín por el Centro Democrático.

En cuanto al Senado de la República, a diferencia de la tendencia nacional, el Centro Democrático ocupó el primer lugar en Antioquia con 744.372 votos, y lo siguió el Pacto Histórico con 392.002 votos.

Además de estas dos organizaciones políticas, también tuvieron protagonismo el Partido Conservador (236.575 votos); el Partido Liberal (233.775 votos); Creemos (187.708 votos); y la Alianza por Colombia (130.743 votos).

Una de las novedades en la región es que el movimiento político de Federico Gutiérrez, Creemos, aunque obtuvo importantes respaldos en Antioquia, no logró superar el umbral y que se ‘quemó’. Solo tendrá representación en la Cámara con dos políticos.