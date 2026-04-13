Las operaciones en contra de los grupos armados ilegales no se detienen en Colombia. Este lunes, 13 de abril, la Tercera División del Ejército Nacional dio a conocer que logró frustrar un poderoso atentado terrorista.

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“A través de las tropas Batallón de Operaciones Terrestres N.° 14, adscrito a la Fuerza de Tarea Hércules, logró la ubicación y destrucción controlada de un depósito de explosivos en la vereda Arenal, zona rural del municipio de Barbacoas”, explicó la institución militar.

De acuerdo con el Ejército, la ubicación de estos explosivos se dio gracias a las labores de inteligencia y el apoyo de las comunidades que están suministrando información.

“Esta operación fue resultado de inteligencia dominante y la articulación interagencial, permitiendo desmantelar una amenaza significativa para la seguridad de la región”, señalaron.

Asimismo, dieron a conocer que el depósito ilegal contenía aproximadamente 100 kilogramos de explosivos y 52 medios de activación. Según las autoridades, este material pertenecería a la Estructura CNEB Ariel Aldana, del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que causa terror en esta zona del país.

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De igual manera, pudieron establecer que con estos explosivos buscaban atentar contra los integrantes de las Fuerzas Militares que adelantan operaciones en este territorio.

“Estos explosivos improvisados se fabricaron con la clara intención de atentar contra la integridad de las tropas del Ejército Nacional y afectar los bienes estratégicos del Estado. La rápida acción de las Fuerzas Militares evitó que fuera utilizado para sembrar el terror y la zozobra en la comunidad del Pacífico sur nariñense; este hallazgo evidencia las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en que incurren las organizaciones ilegales”, agregaron.

Explosivos hallados en Nariño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las operaciones se mantienen en todo el departamento de Nariño, donde las autoridades buscan poder frenar el accionar criminal.

“El Ejército Nacional reitera su firme compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas y contundentes en todo el territorio nacional. El objetivo primordial es neutralizar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de los colombianos”, finalizó el Ejército.