Fue capturada una mujer que mantenía encerrados a perros y gatos sin comida y sin agua en una casa del norte de Cali.

Las autoridades hallaron una aterradora escena de maltrato animal en el barrio Ciudad Los Álamos en Cali (Valle del Cauca).

En medio de un operativo que fue liderado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Uaepa), con apoyo de la Policía Ambiental y del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, rescataron a un grupo de animales víctimas de maltrato y abandono.

“Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que conseguimos una orden de allanamiento para entrar a una vivienda, donde se nos había prohibido el ingreso anteriormente, para revisar los animales”, aseguró Liliana Sierra, directora de la Unidad Administrativa de Protección Animal.

En la vivienda fueron hallados 10 perros y 1 gato. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En la vivienda fueron hallados 10 perros y un gato, bajo la custodia de una persona que en repetidas ocasiones fue denunciada por la comunidad, debido a la mala tenencia de estos animales.

“Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días. Están enfermos y varios tienen afecciones respiratorias y otras condiciones”, indicó Sierra.

En la vivienda no solamente acumulaban animales sino también objetos. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Según las autoridades, la persona tenedora fue capturada y se le iniciará un proceso por maltrato animal.

Entretanto, el subcomisario Eliécer Zorrilla, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que ya se le había realizado un acta de tenencia responsable de animales de compañía.

“Desafortunadamente, las quejas de la comunidad continuaron y, llegado a este sitio con los veterinarios, se pudo establecer que los animales están peor que cuando se había hecho la visita”, agregó Zorrilla.

El suboficial recordó que aquella persona que maltrate a un animal, poniendo en riesgo la integridad del mismo, “se le aplica la Ley 1774 de 2016, lo que da de dos a siete años de cárcel”.

Harvy Ortiz, habitante de Ciudad Los Álamos, expresó: “este es un caso que lleva bastante tiempo, pero se sabe que se necesitan unos trámites y protocolos; la idea es que se le pueda dar una buena vida y un buen hogar a estos animalitos que tanto lo necesitan”.

En el lugar encontraron un gato. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Los caninos y el felino rescatados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Cali, donde recibirán atención médica veterinaria para iniciar su recuperación y, posteriormente, ser entregados en adopción.

Las personas que conozcan casos de maltrato animal pueden denunciar al 123 de la Policía o escribir al número de WhatsApp 318 275 01 01, línea única de atención de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali.

Una mamá zarigüeya y sus crías fueron envenenadas

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare, informó sobre un presunto caso de envenenamiento a un grupo de zarigüeyas, en Antioquia.

De acuerdo con la entidad, se trata de una madre y cinco crías a las cuales les rociaron un agente químico, al parecer mata maleza.

“Los cinco individuos infantiles murieron y la madre fue rescatada por el Cuerpo de Bomberos del municipio de El Carmen de Viboral, quienes la entregaron a nuestro personal para que fuera ingresada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre”, indicó Camilo Muñoz Collazos, médico veterinario del CAV Cornare.

Desde Cornare se realizarán todas las investigaciones necesarias para determinar cuál fue el agente químico utilizado para atacar a esta familia de zarigüeyas. - Foto: Cortesía Cornare

La madre zarigüeya presentó quemaduras en sus ojos, vías respiratorias y marsupio, su condición era extremadamente delicada.

La mayoría de los pacientes que ingresan con este tipo de intoxicación “no evolucionan de forma adecuada”, dijo Muñoz, quien aseguró que el grupo de profesionales iba a hacer todo lo posible por salvarle la vida a esta zarigüeya, pero finalmente falleció.

“Lamentamos que esta historia no tenga un final feliz y que a pesar de todos los esfuerzos del equipo de profesionales del CAV por salvarle la vida, el individuo falleció tras entrar en un paro respiratorio ante el cual no tuvo fuerzas para sobrevivir”, sostuvo el profesional.