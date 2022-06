Gran incendio consumió 8 locales de reparación de electrodomésticos en Cali

Mientras muchos seguían celebrando la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de segunda vuelta presidencial, a la 1:58 a. m. de este lunes 20 de junio, el Cuerpo de Bomberos de Cali estaba atendiendo un impactante incendio en la calle 33 con carrera 17, barrio La Floresta de la capital del Valle.

El reporte indica que varios locales de reparación de electrodomésticos se estaban incendiando. Los bomberos arribaron al lugar de los hechos con dos máquinas extintoras, una máquina de altura con dos unidades y una ambulancia con dos paramédicos.

El cabo Marco Antonio Gómez, coordinador del Centro de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cali, dio detalles al respecto.

“A la 01:58 a. m. se recibió un llamado por parte de nuestra Policía Nacional a la línea 119 de los Bomberos, informando sobre un incendio estructural en la calle 33 con carrera 17. Al llegar vemos que está ubicado en un separador de la vía pública, donde se encuentran unas casetas en las que venden elementos y arreglan equipos de electrodomésticos”, indicó Gómez.

El coordinador también añadió que no se reportaron heridos en esta conflagración, en la que ocho locales comerciales tipo casetas se vieron afectadas. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando las causas por las que se habría generado el incendio.

Consolidado de emergencias y servicios atendidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali durante las 24 horas del día de ayer, 19 de Junio de 2022.

De otro lado, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, informó que atendió un total de 63 emergencias, el domingo, 19 de junio.

1 - Incendio en edificio.

1 - Incendio de vehículo de pasajeros.

1 - Incendio exterior de basura, desperdicios o desechos.

37 - Llamada EMS, excluyendo accidente de vehículo con lesión.

2 - Accidente de vehículo de motor con lesiones.

2 - Condición peligrosa, otros.

2 - Calor por cortocircuito (cableado), defectuoso/desgastado.

2 - Línea eléctrica caída.

3 - Llamada de servicio, otros.

2 - Eliminación de anillos o joyas.

2 - Rescate de animales.

1 - Asunto policial.

1 - Asistencia inválida.

2- Llamada de buena intención, otros.

3 - Despachado y cancelado en ruta.

1 - No se encontró ningún incidente al llegar a la dirección de envío.

“Es importante que nos ayuden a evitar más incendios estructurales, entre otras emergencias, pero en particular estos. Por eso queremos impulsar la campaña No me grabes, ayúdame. Marca ya el 119, línea de emergencia Bomberos Cali, estrategia para que los ciudadanos primero verifiquen cómo pueden colaborar en una situación como esas, antes de empezar a filmar”, dijo el cabo Marco Antonio Gómez, coordinador del Centro de Operaciones y Telemática del Cuerpo de Bomberos de Cali, quien además aprovechó estas emergencias para enviar recomendaciones a los ciudadanos:

“No dejar velas encendidas, sobre todo en altares que olvidan apagar”.

“Revisar las instalaciones eléctricas; tener una adecuada regleta para el uso en los hogares”.

“No hacer empalmes si no conocen las técnicas. Busquen personas que puedan realizar los trabajos eléctricos”.