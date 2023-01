Joven brutalmente atacado con disparos, cuchillo y golpes por parte de una turba en Valle está en la UCI

Un joven a quien le propinaron varias puñaladas y disparos se debate entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Cabe recordar que este impactante hecho tuvo lugar en una vía pública del municipio de Candelaria (Valle del Cauca) y quedó grabado en video.

La imagen muestra a la víctima en el suelo, vistiendo un jean, una camiseta blanca y zapatillas. Posteriormente, se ve cómo seis hombres lo agreden físicamente.

Los comentarios de rechazo hacia la situación no se hicieron esperar. “Esto no debe ocurrir, pues ser desalmado va en contravía a la vida, fenómeno donde participan jóvenes no ayuda a la ‘paz total’, hacia la paz completa de verdad, con justicia social. Falta educación humanista y resolver las causas estructurales del conflicto social y armado interno”; “este tipo de situaciones no deberían presentarse. No imagino el sufrimiento de la familia”; “las autoridades deben investigar y dar con la captura de los responsables”. Han sido algunos de los comentarios.

Entretanto, el secretario de Gobierno de Candelaria confirmó que el joven no falleció, como se estaba afirmando, sino que se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro hospitalario de la ciudad de Cali. “Se nota claramente en los videos que sufre de unas agresiones a puñal en parte de su cabeza y nuca y, al parecer, unos disparos. Esta persona no ha perdido la vida”, dijo.

Mientras que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, dijo que los victimarios están plenamente identificados.

“Estas personas que fueron grabadas, una de ellas fue capturada (la que utilizó el arma blanca) y aquellas que estaban con armas de fuego fueron plenamente identificadas, están dentro de una estructura delincuencial que ya se priorizó para poderles dar captura en las próximas horas de acuerdo a los videos, más los testimonios; estos jóvenes van a tener que responder”, dijo Gualdrón.

El comandante también sostuvo que manejan varias hipótesis sobre este hecho: “una es sobre intolerancia y el otro tema es de tráfico de estupefacientes que está en esa zona, de los cuales se tiene información, incluso, algunos de estos jóvenes ya había sido capturados por este delito”.

En disturbios terminó verbena de Ulpiano Lloreda

Desde hace varios años, aproximadamente 10 mil personas se reúnen sobre el mediodía cada 1 de enero en el barrio Ulpiano Lloreda (comuna 13) de Cali, para celebrar la llegada del Año Nuevo. Sin embargo, año tras año, las quejas de los ciudadanos del sector no cesan por este festejo en el que siempre se presentan riñas.

Lamentablemente, este 2023 no fue la excepción. En videos que están circulando en las redes sociales se pueden ver los enfrentamientos entre varias personas que se encontraban departiendo en la popular verbena, al parecer, estaban bajo el efecto del alcohol cuando se produjeron las riñas.

Las grabaciones dejaron en evidencia que la fiesta callejera culminó en enfrentamientos entre los mismos vecinos, quienes lanzaban piedras, palos y hasta botellas entre ellos. Esto, a pesar que la Alcaldía de Cali autorizó la realización de la verbena que, según informaron, el festejo estuvo acompañado de los equipos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la Comisaría de Familia Móvil, y los equipos de prevención de la violencia familiar y de género.

También hicieron presencia más de 700 uniformados de la Policía Metropolitana de Cali, gestores de convivencia, drones y el helicóptero Halcón, para hacer control en la verbena de Ulpiano Lloreda, la cual cumplió 30 años este 2023.

Sobre el hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, dijo que se hizo un planeamiento de meses e incluso un seguimiento en los últimos tres días en el Puesto de Mando Unificado (PMU), justamente para evitar cualquier tipo de contratiempo; sin embargo, confirmó que se presentó una gresca entre jóvenes residentes de los sectores Ulpiano Lloreda y El Charco.

“Generaron acciones como el lanzamiento de botellas, también de objetos contundentes como piedras y palos. Resultaron dos personas con lesiones leves, una con arma blanca y otra con objeto contundente, pero se hizo la intervención inmediatamente y posteriormente con la Secretaría de Seguridad y la Policía comenzamos a hacer el control del área para poder disolver estas fiestas que ya estaban sobre las 8:00 p. m.”, dijo.

Asimismo, indicó que la riña fue protagonizada en medio de un acto de intolerancia sumado al consumo alto de licor.

Aunque las autoridades indicaron que los enfrentamientos no pasaron a mayores, la ciudadanía reclama e insiste en que este festejo debe tener mayor control o, en el mejor de los casos, terminarse.