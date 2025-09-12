Suscribirse

Cauca

Liberan a hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca: esto se sabe

La liberación se dio sobre la medianoche. Estaba secuestrado desde el 2 de septiembre.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

12 de septiembre de 2025, 11:17 a. m.
Secuestraron el hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca.
Liberan al hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca. | Foto: Redes sociales.

Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca, dio a conocer que su hijo fue liberado tras un secuestro ocurrido el pasado 2 de septiembre en Miranda, Cauca. Lo que se ha conocido es que el menor de 17 años de edad fue entregado sobre la medianoche de este viernes, 12 de septiembre, a una delegación de la ONU en las montañas del departamento, donde se dio el plagio.

Desde Miranda, Cauca, confirmaron la noticia por medio de un comunicado de prensa en el que entregaron detalles de esta liberación.

“La Alcaldía de Miranda, liderada por el alcalde Walter Zúñiga Barona, celebra con inmensa alegría y alivio la liberación del joven Samuel Londoño Escobar. Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa”, afirmó desde la administración municipal.

Exalcalde del municipio de Miranda, Cauca, Samuel Londoño Ortega, se encuentra desesperado ante el secuestro de su hijo, Samuel Londoño Escobar.
Exalcalde del municipio de Miranda, Cauca, Samuel Londoño Ortega y su hijo Samuel Londoño Escobar. | Foto: SEMANA
Contexto: Exalcalde de Miranda, Cauca, hace duro llamado al Gobierno Petro tras el secuestro de su hijo: “No vamos a poder avanzar en una sociedad”

Al mismo tiempo, precisaron: “Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Dios por escuchar nuestras plegarias, y a cada persona, organización y comunidad que alzó su voz, se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo”.

Desde la Alcaldía de Miranda aprovecharon esta oportunidad para pedir el cese de la violencia en este territorio que ha sido azotado por el secuestro, la extorsión y hasta ataques terroristas.

“Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz. Hacemos un llamado urgente al cese de toda violencia en nuestro territorio. Trabajemos juntos por un Miranda en paz, donde prevalezcan la seguridad y la convivencia”, finalizaron.

El joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años de edad, fue secuestrado al parecer por un grupo armado al margen de ley en la vía que comunica Miranda con Florida, Valle.
El joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años de edad, fue liberado tras estar secuestrado, al parecer, por las disidencias de las Farc en el Cauca. | Foto: Periodistas de Miranda, Cauca
Contexto: Denuncian el secuestro del hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde del municipio de Miranda

El secuestro de este joven caucano se dio cuando se desplazaba en una motocicleta junto con otro adolescente. En ese momento, llegaron hombres armados en una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Desde entonces, la búsqueda no se detuvo para que se diera la liberación del joven de 17 años. En esta zona delinquen las disidencias de alias Iván Mordisco con las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló mamá del asesino de Iryna Zarutska y contó verdad sobre el motivo por el que estaba libre: “Salía con todo tipo de chicas”

2. Secretaría de Seguridad de Bogotá responde a cuestionamientos por la adjudicación del polémico contrato de alimentación en la Cárcel Distrital

3. Efecto La Niña en camino: lo que podría traer para Estados Unidos en los próximos meses

4. Mujer se debate entre la vida y la muerte tras caer de un cuarto piso: su compañero sentimental la llevó a la clínica y desapareció

5. Nueva York lanza programa ‘Bridge to Home’ para apoyar a personas sin hogar con enfermedades mentales graves

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucasecuestroCauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.