Liberan a hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca: esto se sabe

Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca, dio a conocer que su hijo fue liberado tras un secuestro ocurrido el pasado 2 de septiembre en Miranda, Cauca. Lo que se ha conocido es que el menor de 17 años de edad fue entregado sobre la medianoche de este viernes, 12 de septiembre, a una delegación de la ONU en las montañas del departamento, donde se dio el plagio.

Desde Miranda, Cauca, confirmaron la noticia por medio de un comunicado de prensa en el que entregaron detalles de esta liberación.

“La Alcaldía de Miranda, liderada por el alcalde Walter Zúñiga Barona, celebra con inmensa alegría y alivio la liberación del joven Samuel Londoño Escobar. Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa”, afirmó desde la administración municipal.

Exalcalde del municipio de Miranda, Cauca, Samuel Londoño Ortega y su hijo Samuel Londoño Escobar. | Foto: SEMANA

Al mismo tiempo, precisaron: “Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Dios por escuchar nuestras plegarias, y a cada persona, organización y comunidad que alzó su voz, se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo”.

Desde la Alcaldía de Miranda aprovecharon esta oportunidad para pedir el cese de la violencia en este territorio que ha sido azotado por el secuestro, la extorsión y hasta ataques terroristas.

“Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz. Hacemos un llamado urgente al cese de toda violencia en nuestro territorio. Trabajemos juntos por un Miranda en paz, donde prevalezcan la seguridad y la convivencia”, finalizaron.

El joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años de edad, fue liberado tras estar secuestrado, al parecer, por las disidencias de las Farc en el Cauca. | Foto: Periodistas de Miranda, Cauca

El secuestro de este joven caucano se dio cuando se desplazaba en una motocicleta junto con otro adolescente. En ese momento, llegaron hombres armados en una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido.