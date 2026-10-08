Un comerciante mexicano que llevaba seis días secuestrado fue rescatado en la Terminal de Transportes de Cali, luego de un operativo desplegado por el Gaula Militar Valle. Según información preliminar, sus captores exigían $ 10.000 dólares para dejarlo en libertad.

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El hombre había llegado al Valle del Cauca por negocios relacionados con el café y fue interceptado poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, el 2 de octubre. El Gaula lo liberó en la mañana de este jueves, 8 de octubre.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira Valle. Foto: Bernardo Peña

Después de privarlo de la libertad, los responsables habrían comenzado a exigir dinero a cambio de su liberación. Las autoridades establecieron entonces una operación para intentar ubicar al comerciante y frustrar el pago.

El desenlace se produjo en la Terminal de Transportes de Cali, lugar donde aparentemente se realizaría la entrega de los USD $10.000 solicitados por los captores.

Las tropas del Gaula Militar Valle adelantaron varias acciones de presión en el sitio. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, ante el despliegue, los responsables habrían optado por dejar al hombre en libertad.

Tras ser encontrado, el comerciante recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Gaula Militar. Desde allí pudo comunicarse con sus familiares para confirmar que había sido liberado después de seis días de cautiverio.

Las autoridades iniciaron, además, las diligencias judiciales correspondientes para establecer cómo ocurrió el secuestro, identificar a los responsables y determinar si detrás del hecho existe efectivamente una estructura delincuencial organizada.

También deberán establecerse las circunstancias en las que el ciudadano fue interceptado cerca del aeropuerto de Palmira y qué ocurrió durante los cinco días que permaneció privado de la libertad.

Este no es el primer rescate realizado por el Gaula Militar Valle en Cali durante este año. En junio, un comerciante que llevaba tres días retenido en una vivienda abandonada del sector conocido como Haití, en la comuna 15, fue liberado durante un operativo que dejó cuatro personas capturadas.

En ese caso, los responsables exigían $200 millones por la libertad del comerciante y enviaban grabaciones en las que obligaban a la víctima a pedir dinero a sus familiares para acelerar el pago.

En el caso del ciudadano mexicano, la investigación continúa para esclarecer quiénes estuvieron detrás del secuestro y determinar las responsabilidades correspondientes.