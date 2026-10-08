Una nueva tecnología de los vehículos eléctricos de China sorprende al mundo. El novedoso sistema es capaz de alumbrar con figuras y letras, dependiendo de lo que deseen plasmar el conductor o los ocupantes del automotor.

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Esta tecnología es identificada como faros interactivos matriciales y un video que circula en redes sociales permite evidenciar el funcionamiento de esta alternativa futurista.

🇨🇳 | Los vehículos eléctricos chinos ya pueden escribir mensajes con sus faros. https://t.co/lq21GOex76 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 8, 2026

A través de la pantalla central de infoentretenimiento, el usuario puede dibujar o escribir un texto con el dedo y, posteriormente, los faros hacen lo suyo: proyectar el mensaje en tiempo real sobre la pared o el asfalto.

El sistema permite escribir textos a mano alzada, mostrar dibujos y enviar avisos a peatones, por lo que, más que convertirse en una novedad entretenida, ha despertado el elogio de algunos expertos que destacan su utilidad en carreteras.

“Proyectar señales o mensajes en la vía pública permite ‘hablar’ de forma clara con peatones y otros conductores para evitar atropellos o confusiones en giros”, dijo Dr. Matthias Tonn, ingeniero jefe de programas en Ford Alemania.

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El ingeniero agregó que el gran reto de los asiáticos con esta innovación es cumplir las normativas internacionales: “El reto para los fabricantes chinos al exportar esta tecnología será cumplir con las normativas europeas y occidentales, que son muy estrictas respecto a las luces intermitentes o distracciones visuales en carretera”.

Los carros que ya usan los faros interactivos matriciales

Este sistema no es una apuesta ni un anuncio; ya está activo en varios modelos, entre los que destacan:

Zeekr 007 (Geely Group)

Aito M9 (Huawei)

IM Motors (IM L7 / LS6 - SAIC y Alibaba)

HiPhi X / Z (Human Horizons)

Kenneth Lu, gerente de producto en Zeekr, explicó que el impacto del panel de iluminación inteligente interactivo (Stargate) ha sido muy positivo en materia comunicativa. Según el ejecutivo, con esta herramienta se hace más eficiente la expresión con el entorno.

Zeekr 007 Foto: Getty images

“La iluminación frontal ha dejado de ser una simple herramienta de visibilidad funcional para convertirse en la principal interfaz de comunicación del vehículo con su entorno”, dijo el gerente de producto de la marca.

Además, Lu celebró que “el automóvil ahora puede expresar emociones, advertir a peatones o proyectar gráficos sobre el asfalto en tiempo real”.

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Por su parte, los voceros de Huawei detallaron que su sistema multimedia dinámico incluye la capacidad de proyectar texto, juegos o vídeo en color sobre cualquier superficie, permitiendo un nuevo nivel de interacción en las vías que trasciende la conducción.