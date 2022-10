Los cierres que tendrá Cali por concierto de Daddy Yankee

Se acabó la espera; los caleños podrán ver por última vez en un escenario al reguetonero Daddy Yankee, quien se presentará este viernes 7 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un concierto que hace parte de su gira de despedida La Última Vuelta World Tour.

Según confirmaron los organizadores, el evento abrirá sus puertas a las 4:00 p.m. y albergará aproximadamente a 37 mil personas, por lo que algunas vías aledañas al estadio están cerradas.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas a la carrera 36 #5B-32, ya que desde tempranas horas se encuentra cercada. Asimismo, indicaron que la avenida Roosevelt tendrá paso lento. Igualmente, invitaron a los asistentes al concierto llegar temprano para evitar congestiones.

De otro lado, señalaron que solo mayores de 18 años de edad podrán ingresar al concierto que tendrá inicio a las 7:00 p.m. con la participación del artista paisa Philip Ariaz; mientras que Yankee saldrá al escenario a las 11:00 p.m.

En cuanto a la boletería, se compran a través de la página oficial de Taquilla Live. Los precios para gradería están entre los 325.000 pesos (occidental segundo piso) y 104.000 pesos en la localidad de norte.

Los palcos tienen ocho localidades, con precios que rondan entre los 16 millones de pesos y los 3 millones. En cada palco pueden ingresar diez personas.

Daddy Yankee se encuentra realizando su gira de despedida, luego de que anunciara su retiro de la industria musical tras 30 años de carrera. Considerado como uno de los máximos exponentes del género urbano, la popularidad del reguetonero es innegable, pues su música ha llegado a una gran variedad de públicos y generaciones.

Después de presentarse en Cali tendrá ; una fecha triple en Bogotá (8, 9 y 12 de octubre), para continuar con dos conciertos en Medellín, el 15 y 16 de octubre.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, aseguró Daddy Yankee, al anunciar su retiro.

¿Por qué hay una cabra en la portada del último disco de Daddy Yankee?

Daddy Yankee, con 45 años de edad, deja un legado musical bastante importante para el reguetón en Latinoamérica y el mundo.

Para este retiro de la música, que tiene bastante tristes a muchos fanáticos alrededor del mundo, la leyenda del reguetón decidió sacar un último trabajo discográfico que contó con la participación de reconocidos artistas del género como lo son Bad Bunny, Raw Alejandro, Pitbul, Mike Towers, Becky G, Natti Natasha, entre otros.

‘Legendaddy’ fue el nombre que Yankee decidió para su último álbum como cantante, disco que salió a la venta el pasado 30 marzo y que en su portada tiene una cabra de color blanco con algunas heridas, hecho que llamó la atención de muchos seguidores del reguetonero.

Sin embargo, no fue ninguna casualidad que se usara este animal para la portada del disco de Daddy Yanke, ya que la palabra “cabra” se traduce al inglés como goat, que además funciona como un acrónimo de las siglas G.O.A.T. que significan greatest of all times y que se traduce al español como “el mejor de todos los tiempos”, frase que ha usado mucho el puertorriqueño en sus canciones reconociendo ser el máximo exponente del género urbano.

Portada de Legendaddy, último álbum de Daddy Yankee en su carrera musical. Foto: Captura de pantalla Spotify. - Foto: Foto: Captura de pantalla Spotify.

Y aunque las siglas “GOAT” se han popularizado en los últimos tiempos sobre todo en el deporte, Yankee la ha usado varias veces en las letras de sus canciones, reconociéndose como “el mejor de todos los tiempos” en el reguetón, así como también se ha autodefinido como El “Máximo líder” y “The Big Boss” (El gran jefe).