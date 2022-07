“Me amenazó y me quitó la moto”: jugadora del América femenino denuncia indignante robo en Cali

Los robos de motocicletas denunciados en Cali en lo que va de 2022 ya se cuentan por miles. La inseguridad no da tregua y los ciudadanos parecen estar a merced del delito, pues diariamente se conocen videos de robos en la ciudad, con previa intimidación.

El caso de hurto más reciente involucra a la jugadora del América de Cali femenino Tatiana Castañeda, quien fue amedrentada por un ladrón en la tarde de este lunes en el sur de la capital del Valle del Cauca.

La jugadora, campeona con el conjunto escarlata en junio de este año, fue intimidada con arma de fuego por un hombre cuando se movilizaba en su motocicleta. El sujeto la amenazó y la obligó a descender del vehículo para robárselo.

Todo ocurrió en cuestión de segundos cuando la deportista salía de un establecimiento ubicado en el barrio El Lido. “Estaba saliendo de Estética Saludable, donde la mayoría de jugadoras del América vamos a hacer el proceso de recuperación. El robo fue demasiado rápido”, aseguró Castañeda en conversación con SEMANA.

“El tipo me amenazó con el arma y me dijo que me bajara. Del susto uno entrega, qué más se va a hacer. El tipo iba solo hasta donde vi”, añadió la deportista, quien agradeció que, pese al robo, no sufrió ningún daño físico y se encuentra bien.

En un video captado por una cámara de seguridad se ve que el sujeto aprovecha que Tatiana sale del lugar a baja velocidad para hacer que detenga la marcha y quitarle la motocicleta bajo amenaza.

Ella asegura que vivió un susto tremendo y que, por esa misma razón, se acuerda de forma escueta del indignante suceso que vivió. El caso ya está en conocimiento de las autoridades competentes.

“Después de que me robaron me devolví para la estética, llamamos a la Policía e hicimos la denuncia. Todo quedó en manos de ellos”, expuso.

La motocicleta que le robaron a la jugadora escarlata es una Kimko Urban S de color gris y placa BQD96F. A través de sus redes sociales Castañeda ha pedido a seguidores e hinchas que difundan la imagen e información del vehículo en un intento por recuperarlo.

Según el Observatorio de Seguridad de Cali, en 2022 han sido denunciados 1.463 casos de hurtos de motocicletas en la ciudad.

Cualquier información acerca de la motocicleta puede ser comunicada a la jugadora por medio de sus redes sociales o con las autoridades competentes.