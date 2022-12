Murió el reconocido periodista caleño Julio César Polanía.

El reconocido periodista Julio César Polanía falleció el jueves 8 de diciembre en la capital de Valle del Cauca. El experimentado comunicador habría sufrido quebrantos de salud, sin embargo, hasta ahora no se han informado las causas exactas de su deceso.

Según el periódico El País de Cali, casa periodística en la que laboró por varios años, “Polanía dejó plasmada su experiencia en crónicas, investigaciones en periodismo judicial, así como en las noticias de ciudad. Su carrera como reportero inició en el Diario El Pueblo y, posteriormente, llegó a El País, donde se consolidó como uno de los ‘grandes maestros’ del periodismo caleño”, recordó el medio.

En redes sociales, colegas y amigos han lamentado su partida y enviado sensibles condolencias a sus familiares.

“Acaba de partir uno de los mejores hombres que conocí. Lejos de los reflectores, pero en medio de las noticias diarias. Un periodista con todas sus letras. Gracias por tu ejemplo y tu amistad, Julio César Polanía. Fuerza Mary”, expresó Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio.

Acaba de partir uno de los mejores hombres que conocí. Lejos de los reflectores, pero en medio de las noticias diarias. Un PERIODISTA con todas sus letras. Gracias por tu ejemplo y tu amistad, Julio César Polanía. Fuerza Mary... Abrazo, @cjotapolania. Fuerza familia @elpaiscali pic.twitter.com/FOLNijEh0A — Alfonso Ospina T. (@AlfonsoOspina) December 8, 2022

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, también se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter: “‘Polaco’ le decían con cariño a Julio Cesar Polanía en la redacción de El País. Hombre amable, riguroso en el periodismo, quien ya gozaba de su merecida pensión. Gracias por sus aportes en favor de esta región. Un solidario abrazo a su hijo César Polanía, su familia y cercanos”.

'Polaco' le decían con cariño a Julio Cesar Polanía en la redacción de @elpaiscali. Hombre amable, riguroso en el periodismo, quien ya gozaba de su merecida pensión. Gracias por sus aportes en favor de esta región. Un solidario abrazo a su hijo @cjotapolania su familia y cercanos pic.twitter.com/xryr4dKzkV — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) December 9, 2022

“Fueron tantos años compartiendo la redacción de El País, con un gran periodista y estupenda persona. Buen viaje Julio César Polanía y mil gracias por los consejos oportunos y la amistad. Abrazo solidario para toda su familia”; “De luto el periodismo en Cali y el Valle: Mi solidaridad con la familia de Julio César Polanía ante su fallecimiento. Reconocido colega que deja profunda huella en El Pueblo, Diario Occidente, El País, especialmente en la crónica judicial. También era un amante de la música”; “Dios le tenga en su eternidad. Gran Periodista Julio César Polanía quien deja un gran legado a las nuevas generaciones. Su hijo César Polanía lo ha heredado con gran profesionalismo. Solidaridad con sus familiares, cercanos y sus compañeros de siempre”. Han sido algunos de los mensajes.

Periodista Catalina Suárez denuncia persecución

La libertad de prensa es un derecho que en Colombia parece no tener validez. Periodistas amenazados o incluso asesinados por llevar a cabo investigaciones son noticia en varios rincones del país. Incluso en la capital colombiana los comunicadores son perseguidos.

Este es el caso de Catalina Suárez, periodista de La W Radio y que lleva a cabo una investigación en el caso de corrupción de Odebrecht. Según publicó en su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con más de 70.000 seguidores, denunció que es perseguida desde que está haciendo seguimiento a este polémico suceso de corrupción transnacional.

“Quiero dejar constancia de algo que me sucede desde hace unas semanas, cuando empecé a revelar lo que sucede desde investigación del FBI en caso Odebrecht, hago público y responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, a los fiscales de los que he hablado”, se lee en la publicación que va acompañada de unas imágenes de una persona que, al parecer, la estaba siguiendo.

Además, en otros videos que también dio a conocer, hay uno del mismo individuo transitando de manera repetida por el lugar donde se encontraba la comunicadora en un sector de la capital colombiana.

“Desde hace semanas en motos siguen mi carro y esperan de las reuniones a las que voy, hoy una persona empezó a tomar fotos de donde estaba y este hostigamiento lleva dos semanas”, se lee en el perfil de Suárez.