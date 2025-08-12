Suscribirse

Valle del Cauca

Murió magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira en trágico accidente en la vía Cali–Palmira

El magistrado, vicepresidente del Tribunal Superior de Pereira y exjuez penal de Cali, murió al chocar contra un árbol en la variante norte entre Candelaria y El Cerrito.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 6:00 p. m.
Así quedó el vehículo en el que se presentaba el magistrado
Así quedó el vehículo en el que se movilizaba el magistrado. | Foto: cortesía

La justicia colombiana está de luto. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y vicepresidente de esa corporación, Julián Rivera Loaiza, perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en la vía que conecta a Cali con Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

El siniestro se registró en la variante norte, entre los municipios de Candelaria y El Cerrito, jurisdicción de Palmira. De acuerdo con versiones preliminares, el jurista conducía un vehículo de color gris cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó saliéndose de la vía, impactando violentamente contra un árbol.

La noticia causó profundo pesar en la Rama Judicial. El Tribunal Superior de Cali, a través de sus redes sociales, expresó: “La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali manifiesta toda su solidaridad con la familia del doctor Julián Rivera Loaiza, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y quien se desempeñó como juez penal del Circuito de Cali, ante su lamentable fallecimiento”.

En esta vía de alta accidentabilidad, hace pocos días también se presentó un grave siniestro de tránsito. Una persona perdió la vida y al menos 20 más resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de servicio intermunicipal en la vía que comunica a Cali con Palmira, en la mañana de este martes. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 17+300 metros, en un punto conocido como La Y.

Según reportes preliminares de los organismos de emergencia, la víctima mortal fue identificada como Cristian Becerra Ospina, conductor del vehículo perteneciente a la empresa Expreso Palmira, con placas KUL-982 y número interno 2657. De acuerdo con versiones de testigos y autoridades, el bus habría perdido el control por causas que aún se investigan, lo que provocó su salida de la calzada y volcando sobre un costado de la carretera.

En el mismo sentido, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira manifestó su tristeza por la partida del magistrado: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dr. Julián Rivera Loaiza y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”.

Julián Rivera Loaiza contaba con una sólida trayectoria en el ámbito judicial, donde se destacó por su compromiso con la administración de justicia. Antes de su llegada al Tribunal Superior de Pereira, se desempeñó como juez penal del circuito de Cali.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras familiares, amigos y colegas del magistrado lo recuerdan como un profesional íntegro y un hombre de profundas convicciones.

