Murió magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira en trágico accidente en la vía Cali–Palmira

La justicia colombiana está de luto. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y vicepresidente de esa corporación, Julián Rivera Loaiza, perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en la vía que conecta a Cali con Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

El siniestro se registró en la variante norte, entre los municipios de Candelaria y El Cerrito, jurisdicción de Palmira. De acuerdo con versiones preliminares, el jurista conducía un vehículo de color gris cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó saliéndose de la vía, impactando violentamente contra un árbol.

La noticia causó profundo pesar en la Rama Judicial. El Tribunal Superior de Cali, a través de sus redes sociales, expresó: “La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali manifiesta toda su solidaridad con la familia del doctor Julián Rivera Loaiza, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y quien se desempeñó como juez penal del Circuito de Cali, ante su lamentable fallecimiento”.

En el mismo sentido, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira manifestó su tristeza por la partida del magistrado: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dr. Julián Rivera Loaiza y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”.

Julián Rivera Loaiza contaba con una sólida trayectoria en el ámbito judicial, donde se destacó por su compromiso con la administración de justicia. Antes de su llegada al Tribunal Superior de Pereira, se desempeñó como juez penal del circuito de Cali.