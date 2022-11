Niño de 12 años que se transportaba en una mula cayó a río de El Dovio, Valle, y la creciente se lo llevó

Los organismos de socorro están buscando a un niño que, al parecer, fue arrastrado por la creciente de una quebrada cuando se movilizaba en el lomo de una mula.

El incidente ocurrió en jurisdicción del municipio El Dovio (Valle del Cauca). Con previa autorización de la familia, la Gobernación del Valle del Cauca hizo públicos los datos del menor para facilitar su búsqueda.

Se trata de Brayan Rucaida, de 12 años de edad. “Nos acaba de informar el rector de la Institución Educativa Idebic, una institución del sistema educativo propio indígena, que un niño del resguardo indígena Batacal, se encuentra desaparecido desde el pasado 21 de noviembre, hacia las 3:00 p.m.”, informó Ana Janneth Ibarra, secretaria de Educación del Valle.

Según las autoridades, al parecer, una avalancha lo arrastró cuando iba al lomo de una mula. “Hasta el momento no se encuentran noticias de él. El llamado a la comunidad es que por favor, si alguien sabe o lo encuentran, queriendo Dios, con vida, así lo deseamos, por favor informen a las autoridades competentes”, dijo Ibarra.

Este caso recuerda las muertes de Delmiro Montilla y Angie Paola Montilla, un padre y su hija que cayeron al río Cauca a la altura del corregimiento Hormiguero de Cali. “Recibimos una llamada hacia las 5:30 p. m. del martes (11 de octubre) por parte de la Policía Nacional informándonos que dos personas desaparecieron en el río. Se hizo presencia en el lugar, donde se encontraba la comunidad y los familiares de los afectados”, dijo en ese momento el cabo Marco Gómez.

Las víctimas eran oriundas del municipio de Rosas, Nariño. Las autoridades detallaron que Delmiro, de 49 años de edad, era maestro de construcción, mientras que la mujer, de 21 años, tenía cinco meses de gestación. El cuerpo del hombre fue encontrado de inmediato, pero el de la joven fue arrastrado por las aguas del río hasta ser encontrado una semana después.

“Somos seis hermanos y precisamente llegamos a Cali a visitar a una de ellas junto a mis padres. Ese día la corriente de agua no era tan fuerte; sin embargo, entramos y nos arrastró. Mi hermana se hundió y yo caí más abajo en una piedra, donde me paré. Mi papá también se ahogó en su deseo de salvar a mi hermana. No pudimos hacer nada. Estábamos de paseo. Ha sido muy duro para todos”, relató a SEMANA Jaqueline Montilla, hermana e hija de los afectados,.

Tras esta tragedia, el bombero César Quiceno, quien estuvo en las labores de búsqueda, emitió una serie de recomendaciones: “Debo decirle a la ciudadanía que estamos en época de lluvia, por lo que en cualquier momento esto hace que los afluentes tengan subienda súbita y pueda suceder lo que aconteció el martes”.

Reconstrucción del país por fuerte ola invernal tendrá costo billonario

El Gobierno nacional ya está pensando en el proceso de reconstrucción de las diferentes zonas del país afectadas por la fuerte ola invernal, plan que está diseñándose y el cual se pondrá en marcha en 2023, las autoridades de socorro estiman que en el primer trimestre del año se ejecutará la estrategia.

En ese sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que la reconstrucción en una primera fase prioritaria estaría enfocada en restablecer infraestructura afectada de colegios, sedes de educación que se han llevado la peor parte de las crecientes precipitaciones.

De acuerdo con Petro, el valor que le costaría al Gobierno nacional esa etapa de reconstrucción rondaría los $3 billones de pesos, ya que aseguró el interés que tiene es que los jóvenes puedan retomar su vida de estudiantes cuanto antes.

“Esperamos que el año entrante entremos al proceso de reconstrucción, solo reconstruir las escuelas, los puntos de educación que se han visto afectados en todo el país, vale $3 billones solo ese aspecto”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Sin contabilizar que seguramente tendrá que sostenerse el programa de lucha contra el hambre, que seguramente las reubicaciones tendrán que ampliarse para el año entrante (2023), que seguramente tendremos que hacer ya las readecuaciones viales en todo el país, así que estamos en eso”.