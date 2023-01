Niño fue asesinado en extrañas circunstancias en un barrio de Cali

En el barrio Belén (comuna 20) de Cali se presentó un hecho de sangre el domingo sobre las 10:30 p.m., Según la más reciente declaración del brigadier general Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía en la capital del Valle.

En el sector se escucharon unas detonaciones, al parecer, por arma de fuego, lo que provocó que las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante acudieran al sitio para control y registro del área.

“Activaron el protocolo pidiendo los apoyos a los grupos especializados para que llegaran al área. En estas actividades desarrolladas, se percataron que llegó un joven y manifestó que había sido herido, el cual el cuadrante acudió a su apoyo inmediato y lo trasladaron en un vehículo institucional a un centro asistencial donde desafortunadamente falleció”, confirmó Gualdrón.

Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. - Foto: Cortesía Policía Nacional

El uniformado también dijo que en el marco de la política integral de transparencia institucional se ha abierto una investigación previa para el esclarecimiento de este hecho, que además está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Asimismo, Gualdrón sostuvo: “La Policía Metropolitana Santiago de Cali está presta a colaborar, a cooperar con todas las autoridades con el fin de suministrar la información necesaria que sea requerida para garantizar total objetividad en el proceso investigativo”, concluyó.

Mientras que los concejales Ana Erazo y Terry Hurtado, manifestaron a través de redes sociales que el joven, presuntamente asesinado, tenía 13 años de edad.

“No son buenos días, desde anoche lideresas del barrio Siloé me han denunciado el asesinato de un niño de 13 años, presuntamente por parte de la Policía Metropolitana de Cali. Pido al presidente Gustavo Petro, nos ayude a esclarecer esta dolorosa situación y su familia clama ayuda. Ya ni si quiera me da para exigirle algo a la Secretaría de Seguridad y Justicia. Es obvio que no sirven para nada.”, escribió Erazo en su cuenta de Twitter.

Ya ni si quiera me da para exigirle algo a @SeguridadCali. Es obvio que no sirven para nada. — Ana Erazo (@AnaErazoR) January 30, 2023

Entretanto, Hurtado señaló: “Operativo policial dejó anoche en Siloé a un jovencito futbolista muerto. El riesgo de que estos casos se repitan son altos pues la Política Pública de DD.HH de Cali aprobado en diciembre de 2022 dejó los estándares de Duque. Necesitamos una política de DD. HH en Cali de la era Gustavo Petro”, dijo el cabildante.

Terry Hurtado, concejal de Cali. - Foto: Cortesía Concejo de Cali

Operativo policial dejo anoche en Siloe a un jovencito futbolista muerto. El riesgo de que estos casos se repitan son altos pues la Política Pública de ddhh de Cali aprobado en dic 2022 dejo los estandares de Duque. Necesitamos una política de ddhh en Cali de la era @petrogustavo pic.twitter.com/EDq5CNF9Wq — Terry Hurtado (@TerryHurtado) January 30, 2023

Golpearon a un presunto ladrón en Cali

En la noche del domingo 29 de enero se presentó un nuevo caso de justicia por mano propia en Cali, debido a que lincharon a un presunto ladrón en la avenida Roosevelt, al sur de la ciudad.

Según información preliminar de lo sucedido, el supuesto dueño de lo ajeno le habría robado las pertenencias a una persona del sector, por lo que hombres que se encontraban en la zona procedieron a golpear al sujeto hasta dejarlo malherido en la vía pública.

El terrible hecho se presentó en la avenida Roosevelt de Cali. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La impactante grabación muestra al hombre correr para salvaguardarse, pero al menos ocho hombres lo alcanzaron y le propinaron contundentes patadas. Aunque se ha dicho que el sujeto falleció en el lugar de los hechos, las autoridades aún no lo confirman; en las próximas horas se pronunciarían de manera oficial.

Sobre lo ocurrido, los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales. “En Cali ya no hay autoridad; la anarquía ronda y el ciudadano se remite a la legítima defensa”; “las autoridades deben velar por la seguridad y el orden en esta ciudad”; “la Policía debe actuar”; “Si ya la sociedad está cansada, a ellos los encierran y tristemente salen a la semana a seguir con lo mismo, hay tanta reproducción de vándalos que las cárceles no pueden con uno más”; “el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de seguridad Jimmy Dranguet son los responsables. Esos son los resultados de su gestión al frente de la seguridad de la ciudad”.

Entretanto, la Policía insta a las personas a no tomar justicia por mano propia y, en cambio, comunicarse con las autoridades.

“Lo importante en estos casos es que llamen al 123 o al cuadrante, para hacer la respectiva denuncia. No tomen justicia por mano propia porque se pueden ver inmersos en denuncias por lesiones personales a terceros”, indican las autoridades.