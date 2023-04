¿Por qué hay crisis de abastecimiento de agua en Cali? Esto es que lo dice Emcali

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó a la comunidad caleña que este lunes, 24 de abril, se presenta un evento de alta turbiedad en el río Cauca, lo que les impone restricciones para operar.

Río Cauca. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Seguimos suministrando agua con el reservorio por lo que se pueden presentar situaciones de baja presión o falta de suministro en algunos sectores de la red baja”, indicaron a través de sus canales de información oficiales.

La empresa de servicios públicos agregó: “Esperamos que mejoren las condiciones del afluente para mejorar el servicio”.

Por deficientes condiciones en la calidad del río Cauca, elevada turbiedad, se presentan deficiencias en el suministro de agua potable en algunos sectores de la red baja de la ciudad. pic.twitter.com/Nj8yqe7dKh — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) April 24, 2023

Ante este anuncio, la queja de los ciudadanos no se ha hecho esperar. Una usuaria de los servicios de Emcali, indicó que “es una falta de respeto no saber a qué hora se normalizará el suministro”, especialmente en el sur de Cali, en la carrera 55 con calle 9, donde reside.

En el barrio Tequendama, ubicado en la comuna 19 de Cali, reportan que desde el domingo, 23 de abril, cuentan con el servicio por momentos.

“Decir que el agua se fue no debería ser la noticia, ya con abrir la llave me doy cuenta. Deberían de anunciarlo con tiempo y también decir cuándo regresa”, le reclamó Diego Lozada a Emcali, reproche que fue apoyado por otros internautas en Twitter: “totalmente de acuerdo, deberían informar con antelación para uno recoger un poco hasta que vuelvan a conectarlo”; “total, deben avisar con tiempo para uno recoger algo de agua, vivo en el sur de Cali por el barrio Colón, la quitaron desde las 2:00 p. m. del domingo, ya es lunes y no llega”.

“¿Si las condiciones del afluente no mejoran en 5, 7, 8 días, etcétera, nos quedamos sin agua y además los servicios públicos llegan igual de costosos?”; “vamos a fingir sorpresa”; “no es deficiente, no hay suministro, ¿cuál es el plan de choque para estas situaciones? ¿Solo perjudicar a los usuarios?”, reclamaron.

Otros ciudadanos cuestionaron a la empresa por un proyecto que se había anunciado. “Se vuelve a preguntar, qué pasó con el proyecto de captar agua del río Cauca por sedimentación, que supuestamente estaba listo para final de 2022″.

Entretanto, una usuaria se quejó por el alto costo del servicio, teniendo en cuenta que es suspendido de manera reiterativa. “Lo mismo de siempre, avisan tres o cuatro horas después de quitarla y sin razón para saber qué debemos hacer. Eso es igual al alza mensualmente en el valor del metro cúbico de agua que este mes fue de 140 pesos por metro cúbico, gasté menos este mes y llegó más caro el recibo”, increpó.

Mientras que otra ciudadana denunció que en el sector de Alameda ya se volvió costumbre. “A cada rato quitan el agua, así como la energía eléctrica. Ya no hay una semana en que pase alguna de estas dos situaciones”, aseguró.

Ciudadanos de Cali mostraron descontento por los constantes cortes de agua y luz en la ciudad. - Foto: Montaje Semana

Reportar emergencias

Emcali también les recuerda a sus usuarios que ponen a su disposición líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas de los siete días de la semana. Desde un teléfono fijo Emcali pueden marcar 177 o desde un teléfono fijo de otros operadores se pueden comunicar con la empresa de servicios al 6025240177.

En la opción 1, para obtener información acerca de su factura; en la 2, servicios de telecomunicaciones, a su vez en la 3, reporte de fallas de telecomunicaciones. En cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la opción 4. En la 5 servicios de energía; la 6, novedades en el sistema de alumbrado público, y en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes.

Ten presente nuestras líneas de atención ✅

Comunícate al 177📞 o 6025240177☎ para reportar novedades en tus servicios públicos.



Estamos #TrabajandoParaTi 🤝 pic.twitter.com/rTXYewQKkg — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) June 13, 2022

Asimismo, en las últimas horas informaron que fue reparado un daño causado por hurto de medidor en el centro de la ciudad.