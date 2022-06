Preocupación en Cali por presuntas protestas si Gustavo Petro no gana la Presidencia

Hay expectativa en Cali luego de conocerse unas presuntas amenazas relacionadas con nuevas protestas en la ciudad en el caso de que el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, no llegara a ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

De cara a los comicios del próximo domingo 19 de junio, la tensión se empieza a sentir en varias regiones de Colombia, y es que en las más recientes encuestas el candidato Rodolfo Hernández tomó la delantera en intención de voto, camino a la Presidencia.

Según se conoció en las últimas horas, presuntos líderes de la primera línea y de la Universidad del Valle estarían apoyando al candidato del Pacto Histórico y se declararían en asamblea permanente, esto con el fin de sumarse a dicha campaña.

Un aparte del comunicado dice: “Quiero contarles que desde la Universidad del Valle hoy nos reunimos y asumiendo nuestro papel histórico como estudiantes hemos entrado en Asamblea Permanente para sumarnos a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez”.

Seguido, se puede leer: “Compañeros estamos en la lucha y Colombia nos llama y tenemos que dar una respuesta histórica, está en nuestras manos ese cambio y no podemos permitir que una persona como Rodolfo Hernández llegue a la presidencia y haga con la Universidad Pública lo que se le dé la gana. Rechazamos a este señor y la posibilidad de que quede como presidente del país. Asimismo, rechazamos las políticas y las ideas que se han venido perpetuando en Colombia”.

#ATENCIÓN 🚫 La Universidad del Valle sede Melendez y San Fernando se declaran en asamblea permanente y a su vez se declara persona no grata al candidato Rodolfo Hernández. La asamblea sigue discutiendo la agenda de actividades, a esperas de la definición de las sedes regionales. — Univalle Unida (@UnivalleU) May 31, 2022

Miembros de la organización estudiantil y juvenil de la Universidad del Valle rechazaron en días pasados las propuestas del candidato santandereano, y mencionaron que “los/as estudiantes nos sumamos al cambio” -esto con relación al apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro-.

Ante esta situación, SEMANA consultó a la Policía Metropolitana de Cali, la cual asegura que hasta el momento “eso de protestas no tenemos conocimiento, lo único que han anunciado es que están en una asamblea y el dispositivo de seguridad en Cali va hacer igual que en la primera vuelta”.

¿De dónde va a sacar votos Gustavo Petro?

El Pacto Histórico tiene en sus cuentas conseguir cerca de un millón y medio de votos adicionales a los que se obtuvieron el pasado domingo 29 de mayo.

El escenario natural de Petro para ‘arañar’ la mayor cantidad de apoyos es el llamado centro político. En esta posición del espectro se ubicaba la coalición Centro Esperanza, que obtuvo en la primera vuelta 890.000 votos. Pero está claro que no todos los que apoyaron a Sergio Fajardo se van a ir con Petro, por varias razones.

Primero, porque este es un electorado que poco se deja llevar por las emociones, que no necesariamente obedece las instrucciones que puedan dar quienes lideraron la Centro Esperanza y que no teme a votar en blanco si ninguna de las opciones en juego lo satisfacen.

Segundo, porque, a excepción de Antonio Sanguino y Alejandro Gaviria, que aterrizaron en la campaña de Petro, la mayoría de los miembros de la coalición de la Esperanza están más inclinados hacia el ingeniero. De hecho, en los últimos días Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo han sostenido reuniones con el exalcalde de Bucaramanga e incluso le pusieron algunos puntos programáticos sobre la mesa para una eventual unión.

De acuerdo con Hernández, el plazo para tomar la decisión será hasta el lunes de la semana que viene. Si se da la unión, según el ingeniero, el resultado será “unificar un programa de trabajo que sea mucho más rico, en beneficio de la vida de la gente más pobre de Colombia”.

En este sector político también se hace difícil que Petro consiga muchos votos debido a que el Pacto Histórico fue agresivo con Sergio Fajardo, lo tildó de tibio e incluso de “uribista solapado’'. En la campaña del exgobernador de Antioquia cayeron muy mal las declaraciones de la senadora petrista Isabel Zuleta, en el sentido de que ya habían “quemado” a Fajardo.

El otro elemento que juega en contra del candidato del Pacto Histórico es el llamado voto anti-Petro, un sentimiento capaz de movilizar votantes a favor de todo aquel candidato que se le oponga al senador de izquierda.

Este hecho lo reconoció hace pocos días el senador Gustavo Bolívar, uno de los escuderos más leales de Petro: “Siento que no hemos dado en el clavo con el candidato que nos puede vencer. Ese candidato no es Fico, no es Fajardo, no es Rodolfo Hernández. Ese candidato es el miedo a Petro”, aseveró el congresista en un video enviado a sus seguidores hace algunas semanas.

Ese llamado voto anti-Petro se hizo presente en buena parte de los cerca de cinco millones de votos que obtuvo Federico Gutiérrez, quien fue el que más se mostró como el opositor al candidato del Pacto Histórico.

Desde el mismo momento en que reconoció su derrota, Fico anunció su apoyo a Hernández, más por miedo a Petro que por afinidad con el exalcalde de Bucaramanga.

“Gustavo Petro sería un peligro para la democracia, para la economía, para nuestros hijos”, aseguró Gutiérrez al anunciar su apoyo al ingeniero. De esta manera, Petro tampoco podrá conseguir muchos votos dentro del electorado de la centroderecha, que apoyó principalmente a Fico.