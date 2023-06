Revelan hipótesis del asesinato de padre e hijo en Tuluá, Valle; ¿qué fue lo que pasó?

De manera trágica terminó la vida de un hombre identificado como Héctor Fabio Villegas Duque, de 58 años de edad, y su hijo James Villegas Álvarez, de 30 años, en el corregimiento Mateguadua, zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), donde de acuerdo con la Policía Metropolitana, los victimarios habrían encerrado en una habitación a mujeres y niños, para posteriormente cometer el doble homicidio.

Se conoció que la zozobra de los pobladores de esta zona del país se acrecienta cada día más por la presencia de grupos al margen de la ley como la columna Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.

Aunque no les han atribuido este doble crimen, allegados a las víctimas indicaron que las autoridades no llegaron al sector donde ocurrió el terrible hecho por la inminente inseguridad que se vive en la zona y el temor que existe respecto al mencionado grupo armado.

Por lo tanto, los mismos familiares de Héctor y James tuvieron que trasladar sus cuerpos hasta el Instituto de Medicina Legal con sede en la ciudad de Tuluá.

De manera preliminar, se conoció que dentro de las hipótesis que más toma fuerza respecto a este crimen, es que habrían sido víctimas de robo, ya que se llevaron del lugar dos motocicletas y dinero y, posteriormente, los habrían asesinado. Sin embargo, otra conjetura que se teje al respecto y es que habrían acabado con sus vidas por motivos políticos.

Por ahora, el doble homicidio está siendo investigado por las autoridades, quienes manifiestan que se encuentran adelantando las pesquisas para dar con el paradero de los responsables.

De otro lado, luego de confirmarse el asesinato de tres hombres que fueron retenidos por la disidencia Jaime Martínez en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, son varias las voces que le reclaman al Gobierno nacional un plan de contingencia ante la desbordada ola de violencia que azota al municipio.

Rigoberto Lasso, precandidato a la Alcaldía de Jamundí - Foto: Cortesía

Rigoberto Lasso, líder social de Jamundí y precandidato a la Alcaldía de ese municipio, señaló que el presidente Gustavo Petro debe cambiar la estrategia frente a estos grupos armados, a quienes poco les importa un proceso de paz.

“Actualmente Jamundí es el municipio con más coca sembrada en el Valle del Cauca, tenemos grupos como disidencias Farc, ELN, entre otros. Por eso es que esta cadena de violencia termina irradiando y se ve reflejada incluso en Cali”, señaló Rigoberto Lasso. A esas estructuras se suma la posible presencia del cartel de Sinaloa, que ha sido advertida por la Policía y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo subrayó que: “La famosa paz total es un discurso nada más, aquí tienen que venir del Gobierno nacional y hablar con esos grupos que hay en las montañas, porque hasta el momento nadie les ha tocado, nadie los ha convocado, en elecciones los buscaron, les prometieron pero ahora no volvieron y eso es gravísimo porque cada vez la violencia está más desatada en el municipio”.

Además, denunció que los últimos presidentes de la República le han dado la espalda a este municipio. “Aquí hablamos de una deuda histórica pero de verdad, no es discurso. Primero (Juan Manuel) Santos no involucró al municipio en el proceso de paz; por eso es que Jamundí no hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), menos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y mucho menos de las zonas estratégicas de intervención integral. Actualmente la paz total de Petro también nos tiene en el olvido, entonces ¿cuánta sangre más de inocentes tenemos que derramar para que el gobierno del presidente nos voltee a mirar?”, dijo.

Agrega que en la medida en que Jamundí no tenga una intervención integral en relación con lo que pasa en la zona rural, no habrá oportunidades de una paz total.

“Es muy fácil para otros alcaldes lavarse las manos y echar culpas por los problemas que se generan en Jamundí, pero a la hora de la verdad no proponen soluciones. Los actuales alcaldes de Cali y Jamundí no han hecho nada para resolver el problema de narcotráfico que hay en esta zona que es bisagra entre Cauca y Valle”, señaló Lasso.