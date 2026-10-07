Tragedia en Popayán: vehículo arrolló a motociclistas y peatones; varias personas heridas

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles, 7 de octubre, en el barrio Santa Elena, en Popayán, luego de que un vehículo particular arrollara a varias personas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó arrollando a motociclistas, transeúntes y un árbol.

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En varios videos que se han conocido por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud del siniestro, pues hay varias personas lesionadas en el suelo. Además, se escuchan los gritos desesperados y el llanto de algunos testigos, quienes pedían insistentemente la llegada de ambulancias para atender a las personas lesionadas.

En los registros también se observa el vehículo particular involucrado en el accidente con fuertes daños en su parte frontal y sus laterales. Asimismo, producto del impacto, un árbol colapsó.

Al menos cuatro personas terminaron lesionadas y habría menores de edad entre ellas. Todas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde son atendidas por el personal médico especializado.

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Hasta el momento, se desconocen la plena identidad de las personas lesionadas y las razones que habrían provocado este accidente de tránsito. Las autoridades y organismos de emergencia se encuentran atendiendo la situación en el barrio Santa Elena y avanzan en las labores para establecer las causas del accidente y cómo ocurrió.