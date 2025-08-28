Suscribirse

Vandalizan sinagoga en Cali con fuertes mensajes de odio en contra de Israel

La comunidad judía se pronunció y pidió respeto.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

28 de agosto de 2025, 8:07 p. m.
Esta sinagoga de Cali fue vandalizada este miércoles 27 de agosto.
Esta sinagoga de Cali fue vandalizada este miércoles 27 de agosto. | Foto: Confederación de Comunidades Judías de Colombia

Por medio de su cuenta en la red social X, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia denunció que una sinagoga en Cali, Valle del Cauca, fue vandalizada. Al parecer, un grupo de personas serían los responsables de estos actos. El mensaje que dejaron pintado decía: “Israel genocida”.

“Esto nos pintaron en una sinagoga en Cali. Grafitis antisemitas. La retórica antijudía diaria no es gratuita y constituye instigación al odio y al antisemitismo. Muy preocupante a la luz de lo que hemos visto en otras partes“, denunciaron.

Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, en conversación con El País de Cali, rechazó lo ocurrido en esta zona del país.

“La retórica antijudía diaria no es gratuita y constituye instigación al odio y al antisemitismo”, señaló.

De igual manera, precisó que es necesario que las autoridades puedan investigar para dar con los responsables de este hecho vandálico.

“Como ciudadanos colombianos seguiremos acá. No seremos amedrentados por este tipo de hechos y tenemos confianza en las autoridades que encontrarán a las personas que hicieron esto para evitar que este tipo de hechos se repitan”, expresó.

Por medio de la red social X, la vicepresidenta de la Liga Antidifamación (ADL), Marina Rosenberg, rechazó lo sucedido.

“Condenamos la vandalización antisemita contra una sinagoga en Cali. Cuando líderes políticos difunden mensajes de odio contra los judíos, envían una peligrosa señal: legitiman la violencia y dan carta blanca a quienes buscan agredir. El antisemitismo no puede @petrogustavo“, dijo.

Por su parte, el Centro Simon Wiesenthal se solidarizó con la comunidad judía en Colombia por este nuevo hecho.

“Solidaridad total de @simonwiesenthal con @ccjcolombia. Al igual que en Chile, el efecto colateral del antisemitismo político afecta a los ciudadanos judíos y sus lugares de culto. Esta condena debe ser generalizada", expresaron.

