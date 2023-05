Vía Buga-Buenaventura está bloqueada otra vez a la altura de Loboguerrero: conozca qué está pasando en este paso vehicular

Este miércoles se registran bloqueos en la vía Buga-Buenaventura (Valle del Cauca), a la altura de Loboguerrero. Allí las comunidades protestan por falta de agua potable y la ausencia del servicio de energía.

De acuerdo con los habitantes de ese sector, decidieron realizar el bloqueo desde las 11:00 a.m. para exigirle al Gobierno Nacional cumplir con los acuerdos pactados del pasado 25 de abril.

Los manifestantes hicieron sancocho en el lugar del bloqueo. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Los transportadores atravesaron las mulas, y no es que ellos vayan a abrir si se negocia; esta vez creo que va a estar peor porque se cansaron también de que se hagan bloqueos y ellos ahí aguanten hambre, como la última vez. Si los manifestantes abren la vía, los muleros no lo van a hacer hasta que solucionen lo de ellos también y quién sabe qué van a pedir”, aseguró una persona que se encuentra en el lugar de la protesta.

Cabe recordar que a finales de abril, la misma vía fue bloqueada por dos días, protesta que culminó en ese entonces tras llegar a un acuerdo.

Lilia Clemencia Solano Ramírez, viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, se reunió con la comunidad y, tras una extensa charla, logró que levantaran el bloqueo al llegar a una serie de compromisos.

Lilia Clemencia Solano Ramírez, Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humano, - Foto: Fragmento de video

“Se levanta el bloqueo, es una buena noticia para los transportadores y las familias que están aquí. Hicimos la tarea de entender las razones por las cuales las familias decidieron bloquear la vía. Encontramos que temas como el agua, el empleo y la vía serán objeto de una reunión, el 10 de mayo, cuando llegarán las entidades en conjunto a responder a estas necesidades de la comunidad”, aseguró Solano, quien llegó al sitio en representación del Ministerio del Interior.

Sin embargo, llegó el 10 de mayo, y el encuentro no se presentó.

De otro lado, el gremio de los transportadores le había solicitado al Gobierno dialogar con la comunidad de Loboguerrero y lograr la habilitación del paso, pues eran muchas las afectaciones que estaban sufriendo a causa de la protesta.

“Cada semana se hacen bloqueos aquí; también en La Delfina y en Cisneros. Entonces a nosotros quién nos paga el hotel, la comida, los gastos de los viáticos de los carros, los costos que se están perdiendo por los carros, ¿quién nos va a solucionar? El gremio camionero no tiene que pagar los platos rotos de lo que le pase a una comunidad”, manifestó un transportador.

Y otro agregó: “Ya estamos cansados de esto, no tenemos plata, aquí a nosotros no nos da nadie nada. Nosotros no tenemos la culpa de sus problemas, les colaboramos en lo que llevamos, pero estamos mal durmiendo en las mulas. Ustedes se van para sus casas, comen, se bañan y después vuelven; tenemos familias y están preocupadas por nosotros”, dijo otro transportador a los manifestantes.

El bloqueo continúa en la vía Buga-Buenaventura, a la altura de Loboguerrero. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Entretanto, el pasado bloqueo, según la Terminal de Transportes de Cali, dejó pérdidas cercanas a los $100 millones diarios. “La complicada situación perjudicó a más de 2.000 personas que a diario se desplazan desde la terminal hasta Buenaventura, y más de 1.000 ciudadanos que van al Distrito Especial en vehículos particulares”, dijo el gerente general de la Terminal de Transporte de Cali, Ivanov Russi.

Sostuvo que en dinero “estamos hablando de casi 100 millones de pesos al día que perdió el sector transportador; esperamos que las autoridades reaccionen rápidamente y tomen cartas en el asunto porque estos bloqueos se suman a todos los problemas que está teniendo el suroccidente en temas viales”, aseguró.

Los habitantes de la zona también protestan porque hay muchas familias afectadas por la ola invernal desde 2022, las cuales siguen esperando a que las autoridades locales y departamentales les entreguen las ayudas pactadas.