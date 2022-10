Video | Enfurecidos, así persiguieron a presunto ladrón por los techos del barrio Floralia en Cali

Habitantes del barrio Floralia de Cali, cansados de la inseguridad, tomaron justicia por mano propia linchando a un hombre, quien supuestamente había robado a varias personas este viernes.

Según la comunidad, el sujeto habría alcanzado a hurtarles las pertenencias a ciudadanos del sector que habían salido temprano de sus casas para ir a laborar, por lo que decidieron perseguir al presunto ladrón, quien se subió hasta el techo de una vivienda, pero no pudo escapar; la comunidad lo retuvo y posteriormente fue golpeado.

La tensa situación quedó grabada en video. Se puede observar cuando un habitante de la zona, quien estaba sin camisa, golpea al sujeto con un palo, mientras la comunidad lo alienta a que continúe con la violenta acción. Asimismo, se puede ver la presencia de uniformados de la Policía, quienes finalmente pudieron atraparlo.

NOTICIA CALI 📢

Capturado ladrón que tenía azotado el barrio Floralia, la gente intentó buscar justicia por su cuenta ya que está cansada de la inseguridad pic.twitter.com/6DPqEMe0tE — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) October 7, 2022

Sin embargo, las autoridades informaron que los ciudadanos no interpusieron la respectiva denuncia y el hombre quedó en libertad; igualmente, indicaron que le fue incautada un arma traumática.

Este no es el único caso en el que la comunidad ha decidido tomar justicia por mano propia; uno de los más recientes se reportó en el barrio Cuarto de Legua, sur de Cali, donde dos hombres que iban en moto fueron sorprendidos intentando robar a una persona.

Los presuntos delincuentes, al verse acorralados, intentaron escapar sin éxito, quedando a merced de la comunidad.

Los ciudadanos que acorralaron a los ladrones decidieron, enfurecidos, golpearlos fuertemente y emprenderla contra la moto. Al vehículo en el que se movilizaban los delincuentes le prendieron fuego, ante la mirada atónita de los supuestos delincuentes.

La comunidad retuvo a los ladrones hasta que al lugar arribó una patrulla de la Policía Metropolitana. Los uniformados procedieron a detener a los dos sujetos, pero poco después fueron dejados en libertad porque la víctima del robo decidió no presentar la denuncia formal.

Respecto a la incineración de la moto, los Bomberos de la ciudad informaron que se trasladaron para atender la conflagración, pero no encontraron nada al llegar. Todo apunta a que el incendio ya había sido controlado y el vehículo retirado del sitio.

Pese a que las autoridades han recomendado a la ciudadanía no tomar justicia por mano propia, en redes sociales varios internautas celebraron la frustración del robo y la quema de la moto.

Conductor del MIO agredió a un pasajero

El conductor de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali es objeto múltiples críticas por su comportamiento. Un video dejó en evidencia al operador.

Todo empezó cuando el hombre se ofuscó por una diferencia con un pasajero. Su enojo se elevó a tal punto que abandonó sus funciones y se bajó del bus a proponer pelea e insultar al usuario, quien estaba en una de las estaciones del sistema. “Lo que querás, sapo, ¿sí ves que yo no me mareo?”, dice el conductor.

Esto ocurre sin que el operador sepa que está siendo grabado por un pasajero que permanecía dentro del bus. En cuanto el conductor ingresa al vehículo, se percata que el usuario está captando todo con su celular. Es ahí cuando decide confrontarlo de manera grosera y tumbarle el celular.

No contento con agredirlo, el conductor le pregunta de forma desafiante si le pasó algo y luego asegura que ya no va a continuar el recorrido de la ruta. “Yo no voy a llevar a nadie”, dice el operador. Después, mientras algunos pasajeros piden ayuda de la Policía, vuelve a confrontar al usuario que estaba grabando la escena.

Conductor del MIO agrede verbal y fisicamente a usuarios, se bajó a pelear.

A ver si @bynmasivosa toma medidas contra su intolerante empleado. pic.twitter.com/kEkEueUnR1 — MIO Usuarios (@MIOusuarios) October 7, 2022

El conductor, finalmente, decidió salir del vehículo y no llevar a los pasajeros a su destino. Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, entidad que regula la operación del MIO, se pronunció sobre el comportamiento del conductor.

“Rechazamos este tipo de comportamientos violentos y negativos que en nada reflejan la filosofía de servicio de la entidad, enviamos reporte y exigimos pronta respuesta por parte del concesionario. Estas acciones deben ser corregidas de inmediato. El conductor, al parecer, trabaja para Blanco y Negro, que es una de las cuatro empresas que integran el sistema MIO.