Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que dos policías resultaron heridos tras un ataque terrorista con explosivos en Popayán, en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información que se ha conocido, la detonación se produjo cuando la patrulla policial avanzaba por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres.

La Gobernación del Cauca anunció que ofrece hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que permita la captura de los responsables.

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En videos que circulan en las redes sociales se observan los momentos de terror en la zona de la explosión, que fue escuchada a varios metros a la redonda. Ante la situación, las autoridades, entre ellas la Policía y el Ejército Nacional, desplegaron operativos en la zona con el fin de evitar nuevos hechos de violencia.

El atentado en Popayán se registró horas después de que, en el municipio de Santander de Quilichao, uniformados del Ejército y la Policía lograron desactivar 400 kilogramos de explosivos que estaban camuflados en un camión que tenía como destino Cali, Valle del Cauca.

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Tras lo anterior, el presidente Abelardo De La Espriella destacó la labor de la Policía y del Ejército. También expresó su preocupación por el material explosivo encontrado en el automotor en la mañana del martes, 6 de octubre.

“En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4. Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura. La información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento”, dijo el jefe de Estado.

Se espera que avancen las investigaciones del caso para determinar quiénes son los responsables del ataque.