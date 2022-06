A punto de comenzar labores, el Concejo cuestiona al nuevo operador del PAE en Cartagena

Mucho se ha hablado sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena luego de que la Bolsa Mercantil de Colombia declarara desierto en tres ocasiones el proceso de selección del nuevo operador; este lunes 13 de junio se logró ver una luz de esperanza al adjudicar el contrato con la Unión Temporal Bapacop Cartagena 2022, para el inicio de operaciones.

Sin embargo, luego de conocer quien será el responsable de los alimentos en los colegios oficiales de la ciudad, un aire de preocupación llegó al Concejo de Cartagena, al indagar los antecedentes del nuevo operador.

En el marco de la entrega del informe de gestión de la Secretaría de Educación de Cartagena (SED) se informó sobre los programas y proyectos en las instituciones, con un total de 33 que se encuentran actualmente en ejecución en las más de 300 instituciones oficiales.

También se habló sobre el programa de modernización y fortalecimiento de la gestión educativa en la ciudad y se explicó que hasta el momento se ha ejecutado el 44 % de presupuesto tota destinado, es decir, al rededor de 186.000 millones de pesos.

El concejal Oscar Marín expresó su preocupación con respecto al PAE, ya que anteriormente la Bolsa Mercantil de Colombia no había logrado adjudicar el contrato de operación en tres ocasiones.

Además, manifestó que “al parecer se lo adjudicaron a la fundación Banco de alimentos Paz con propósito de que es una empresa de Bogotá. Si ellos, para venir a operar en Cartagena, no tienen la infraestructura que aquí se exige que tengan, la bodega de almacenamiento, transporte refrigerado, marítimo y terrestre para atender 181 sedes educativas tanto en corregimientos como zona insular, estaríamos fallando una vez más y demostrando que la bolsa mercantil no es la más apta para la contratación del PAE”.

En apoyo a la premisa presentada por Marín, el concejal Luder Ariza mostró un vídeo que evidencia cómo el nuevo operador del PAE no ha realizado una buena ejecución del mismo programa en la ciudad de Bogotá. Otros concejales, como Sergio Mendoza, Carlos Barrios y Javier Julio, apoyaron a Oscar Marín, ya que se ha evidenciado a lo largo de sus distintas contrataciones que la entidad no ha cumplido correctamente con su labor.

“Si la administración se ha dado cuenta que esta modalidad no está funcionando, no está siendo la adecuada para la alimentación de los niños, entonces debe buscar otra modalidad que sí sea efectiva y que logre evitar que esa contratación no se logre permear por las mafias que están detrás de la alimentación escolar”, expresó el concejal Sergio Mendoza.

Uno de los casos más conocidos del nuevo operador, Bapacop, fue el manejo del PAE en el municipio de Chía, Cundinamarca, en el año 2018. Durante su tiempo allí, certificaron una pescadería que luego presentó irregularidades en sus socios. Si bien la Bolsa Mercantil se dedica a validar la documentación necesaria de los postulantes, dentro de los requisitos no se tiene en cuenta las investigaciones o cuestionamientos previos a las empresas.

Bolsa Mercantil de Colombia ya escogió operador para el PAE en Cartagena

La Secretaría de Educación Distrital realizó una convocatoria en el mes de mayo para seleccionar el nuevo operador del Programa de Alimentación Escolar en la ciudad y, desafortunadamente, el único interesado desistió de participar en la rueda de negocios programada para seleccionar al operador que prestaría el servicio en las instituciones públicas.

Luego de varios meses de estar buscando el nuevo operador y que la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) declarara incierto el proceso de selección, el lunes 13 de junio la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Educación Distrital dieron a conocer que el contrato se logró por el valor de 17.840 millones de pesos.

Al parecer, tres fueron los postulantes. Sin embargo, según la BMC, uno de ellos se retiró del proceso de selección, así que se escogió al nuevo operante entre las dos mejores ofertas. Por el momento, se sabe que el inicio de las operaciones sería dentro de los próximos 10 días.