Alcalde de Cartagena calificó como un “proceso inválido” las elecciones del nuevo contralor Distrital

La ciudad de Cartagena atraviesa una crisis en la Contraloría: desde hace más de cinco años no se tiene un contralor en propiedad, exactamente desde el año 2017; el puesto lo han ocupado en encargo: Freddys Quintero, Rafael Castillo Fortich, Gustavo Núñez Viveros y Miguel Martínez Coronado.

Aunque esta semana parecía que la iba a culminar la búsqueda interminable de alguien calificado para el cargo, una presunta falla en el proceso podría inhabilitar el procedimiento.

Contraloría Cartagena - Foto: Tomado de Página web https://contraloriadecartagena.gov.co/

De acuerdo con el alcalde, William Dau, la convocatoria para la elección del nuevo contralor no se realizó de manera abierta y pública como establece la ley, puesto que los cabildantes no habrían hecho el proceso en los tiempos correspondientes.

“No se cumplió con los 10 días calendario, pues tal y como se evidencia en ese cronograma del mismo concejo, la fecha establecida para esa divulgación fue del 19 al 25 de julio, contraviniendo lo dispuesto por la misma Contraloría de la República”, indicó el mandatario en un vídeo a través de redes sociales.

Asimismo, el burgomaestre señaló que tampoco difundieron la información en los medios de alta difusión exigidos. “Como cereza del pastel y muy grave, se evidencia que no se publicó en un diario de amplia circulación como lo establece el artículo 4 de la resolución. Es claro que dicha circulación no se realizó en un diario de alta circulación y esto no es cualquier detalle menor, cualquier pendejada, pues se estaría violando la génesis de la propia convocatoria pública”, señaló Dau.

Por estas razones, el burgomaestre calificó esta elección como un “proceso es inválido” y que los concejales de la ciudad violaron la ley al hacerlo.

Por otro lado, William Dau les pidió a los entes del control que investigaran un supuesto pago de $ 200 millones a un grupo de cabildantes, justo en vísperas de la elección del contralor.

“¿Es o no cierto que un grupo mayoritario de concejales fueron invitados por un muy reconocido y cuestionado empresario de la ciudad de Cartagena a una finca de Turbaco, donde presuntamente recibieron oferta de 200 millones de pesos cada uno, o cualquier otra cifra? No sé si el incidente es cierto o no, por eso estoy preguntando, ¿que lo nieguen?”, cuestionó el mandatario.

En medio de las múltiples denuncias expuestas, Dau manifestó que habría una candidata a la Contraloría relacionada con “traquetos de Cali”.

“Miren si es cierto o no es cierto que hay un vínculo entre una candidata a la Contraloría Distrital y un traqueto de Cali. Sigo peleando y sigo discutiendo, porque estos temas álgidos los tengo que exponer ante la ciudadanía, porque lo que los malandrines más temen es que la ciudadanía sepa sus andanzas”, expuso.

Concejo de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Cartagena y su lucha por un contralor en propiedad

El pasado 26 de agosto, la Universidad de la Costa reveló los resultados de la prueba de conocimiento para aspirar al cargo, en el marco de la Convocatoria Pública para la elección del contralor distrital de Cartagena de Indias. La Institución de Educación Superior (IES) transmitió al Concejo Distrital la información de las personas que presentaron los resultados.

Los resultados de esta prueba eran cruciales para el proceso de elección de contralor en propiedad. Sin embargo, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena suspendió provisionalmente la resolución 141 del 18 de julio de 2022, por medio de la cual se reglamenta y se da apertura a la convocatoria pública para la elección del contralor distrital, período 2022-2025.

La suspensión se realizó debido a que la juez Maritza Cantillo admitió una demanda instaurada por una ciudadana identificada como Olga Yanet Alvarado Legarda. Por el momento, quien se encuentra al frente de la Contraloría Distrital es Miguel Martínez Coronado en calidad de encargado.