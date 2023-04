Alcalde de Cartagena, William Dau, desafía al Concejo que no le dio permiso para salir del país: “Me voy a vestir y me voy a ir”

En la mañana del pasado lunes 17 de abril, durante una sesión del Concejo de Cartagena, los cabildantes votaron de manera negativa, a la solicitud del alcalde, William Dau, para asistir a un evento en los Estados Unidos.

El rechazo de su requerimiento, se debe a que los concejales argumentan que las anteriores salidas del mandatario no han traído los resultados esperados a la ciudad. En total, fueron 13 concejales que votaron de manera negativa; tres estuvieron a favor y otros tres estaban ausentes.

En respuesta a la decisión tomada por los cabildantes, William Dau anunció por medio de un video en redes sociales que sí asistirá a la ‘Reunión de Alcaldes 2023′, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Denver, Colorado, a partir del próximo 24 de abril, hasta el domingo 30. El mandatario indicó que fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El mandatario indicó que fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). - Foto: corteías

De acuerdo con el mandatario, a este evento fueron invitados cuarenta alcaldes de toda América Latina, entre los que destacan ciudades de México, Brasil y Colombia. A nivel nacional, fue confirmada la participación de la alcaldesa Claudia López (Bogotá) y el alcalde Jaime Pumarejo (Barranquilla).

Asimismo, resaltó que estos viajes sí traen resultados positivos para la ciudad y para argumentar su afirmación, puso como ejemplo su reciente participación en el evento conmemorativo del Día del Agua en la ciudad de Nueva York, donde, de acuerdo a sus declaraciones, logró hacer relaciones importantes para ejecutar proyectos de turismo sostenible en La Heroica.

William Dau, alcalde de Cartagena. - Foto: ALCALDIA CARTAGENA

“La utilidad de estos viajes es innegable, les cuento también, por ejemplo, el viaje que hicimos hace varias semanas a Nueva York, en Water as Leverage, (...) se necesitaba para que los banqueros, el Gobierno holandés, los estudiantes, los académicos, todos, estuvieran más tranquilos de que sí hay un compromiso -por parte de la ciudad-”, indicó Dau Chamat.

Igualmente, detalló la agenda a la que fue invitado la próxima semana, donde resaltó el encuentro con el ‘zar’ anticorrupción de Estados Unidos, Richard Nephew, en una mesa de trabajo.

“Me voy a vestir y me voy a ir”

Ahora bien, si el Concejo de la ciudad negó el permiso para salir del país, ¿cómo hará para asistir al evento?, en el video, Dau explicó cómo será su agenda la próxima semana.

Según el mandatario, al igual que lo hizo en diciembre del 2021 (viaje en el que estuvo en Egipto), tomará sus días de vacaciones para asistir a la Reunión de Alcaldes 2023. “En lugar de gastar mis días de vacaciones para descansar, estar con mi familia, voy a dedicar mis días de vacación para ir a este evento”, aseguró.

William Dau y Concejo Distrital. - Foto: Cortesía Ronaldo Serrano - Cortesía Alcaldía de Cartagena

Igualmente, reveló que el Banco Interamericano de Desarrollo pagará por los costos del viaje. “Yo no puedo desperdiciar esta oportunidad para Cartagena. Tenemos que conectar a Cartagena en el mapa mundial, con las otras grandes ciudades (...) por eso pienso ir”, señaló.

Finalmente, Dau concluyó diciendo: “voy a pedir vacaciones, me voy a vestir y voy a ir a Denver, Colorado. Así como hace dos años, en diciembre del año antepasado, me negaron el permiso para ir a Egipto a una conferencia anticorrupción, pues me vestí y me fui”.

Votación de los concejales

Los siguientes cabildantes dijeron no al permiso: Hernando Piña, Javier Julio Bejarano, Sergio Mendoza, Lúder Ariza, César Pión, Katya Mendoza, Carolina Lozano, Liliana Suárez, Laureano Curi, Carlos Barrios, Rafael Meza, Gloria Estrada y Rodrigo Reyes.

Los únicos concejales que votaron a favor fueron: Lewis Montero, David Caballero y Wilson Toncel.

Por otro lado, tres de los funcionarios estaban ausentes: Claudia Arboleda, Óscar Marín y Luis Cassiani.