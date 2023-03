Caen integrantes de Los Wichos, banda delincuencial de Cartagena

La Fiscalía señaló los tres implicados no aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados.

Tres hombres, quienes serían integrantes de la banda Los Wichos y quienes estarían implicados en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, fueron enviados a prisión por decisión de un juez de Cartagena.

La decisión judicial afectó a William Enrique Yaber Cano alias Wicho, de 40 años de edad, Alexander Ortiz Salas, alias Alex Ruso, de 38 años y a Luis Felipe Castro Rodríguez; alias Pipe de 29 años.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron esta semana en el barrio Santa Lucía de la capital de Bolívar, donde las autoridades fueron alertadas de la presencia de los procesados, quienes al parecer pertenecen al grupo delincuencial dedicado presuntamente a hurtar residencias y establecimientos comerciales.

“Al momento en que la Policía Nacional les hizo una requisa les fueron encontrados en su poder, un arma de fuego, un proveedor y cuatro cartuchos calibre 9 mm, un arma de fuego y cuatro cartuchos calibre 38 mm sin permiso de salvoconducto”, indicó la Fiscalía.

Durante las audiencias concentradas, el ente investigador señaló que los tres implicados no aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados. “La reclusión de los procesados se llevará a cabo en la cárcel San Sebastián Ternera de la capital de Bolívar”, agregó la Fiscalía.

Tres personas capturadas en Arjona

La Fiscalía también señaló que fueron asegurados por petición de un fiscal del municipio de Arjona (Bolívar), Humberto Enrique Polo Revollo, Alcides Alfonso Polo Revollo y Moisés David Rojas Castilla, quienes serían responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones.

Los hechos acontecieron en esa población, donde uniformados de la Policía Nacional los capturaron en flagrancia, encontrándoles un arma hechiza, un arma artesanal y un arma neumática con cartuchos calibre 9 mm, sin salvoconducto.

Estas personas serán trasladadas a la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena para que cumplan con la medida intramural.

Polémica en Cartagena: alcaldesa (e) aseguró que los cartageneros son ‘provincianos’; ¿a qué se refería?

La secretaria del Interior y actual alcaldesa (e) de Cartagena, Ana María González, nuevamente se encuentra en el ojo público, esta vez por llamar ‘provincianos’ a los cartageneros en una entrevista con Noticias Caracol.

Las declaraciones fueron dadas cuando la periodista Catalina Gómez Sánchez le preguntó a la alcaldesa (e) por qué en la actual administración hay una cantidad considerable de funcionarios ‘cachacos’, refiriéndose a aquellas personas oriundas del interior del país.

Ante este cuestionamiento –que no es la primera vez que lo hacen– la funcionaria respondió lo siguiente:

“Cartagena es una ciudad cosmopolita, yo no creo que en Dubái, Nueva York o Miami, nadie se está preguntando de dónde son las personas, eso es solo acá que somos bien provincianos, realmente yo creo que la ciudad requiere a los más competentes que llegan por concurso”.

Ana María González, secretaria del Interior de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Luego de su respuesta, el periodista Juan Roberto Vargas, quien también se encontraba en la entrevista, preguntó a la alcaldesa encargada si sus palabras no sonaban arrogantes, pues según lo manifestó, los funcionarios “más competentes llegan por concurso” y eso dónde dejaría a los cartageneros.

Fue allí cuando la secretaria del Interior, tras asegurar que lleva 16 años viviendo en la ciudad, también comentó que antes de estar en su actual cargo, estuvo como asesora de despacho en la dependencia de Cooperación Internacional y que en muchas ocasiones apoyó al alcalde Dau en los procesos de selección de personal.

“¿Sabes qué pasaba?, los cartageneros no se querían meter en esta ‘vaca loca’ de ser servidor público, porque ser servidor público en esta ciudad requiere temple, requiere carácter, requiere también resistencia a las críticas”, dijo.

Luego de ver la reacción de los ciudadanos, la secretaria del Interior manifestó en el noticiero radial La Cariñosa que anteriormente ya han tergiversado sus opiniones; sin embargo, no tiene problemas con aceptar sus errores y es por ello que pidió disculpas a los cartageneros.

“No quise decir eso, llevo 16 años en la ciudad, trabajando en los pueblos, soy enamorada de la región y he trabajado en los pueblos por 15 años… a lo que me refería era a que en Colombia tenemos una mentalidad provinciana, de un regionalismo extremo, para nosotros la diversidad no es un valor, sino un problema; creo que se toman mejores decisiones cuando la mesa se conforma por diversas personas”, indicó la funcionaria.