Fuertes críticas a tienda de ropa que hizo una inauguración con polémica publicidad en Cartagena

El pasado fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la tienda de ropa exclusiva Baobab, en el Centro Histórico de Cartagena. Empresa dedicada a la venta de prendas beachwear o ropa de playa.

Sin embargo, su presentación al público pasó a segundo plano, puesto que en internet los usuarios la han catalogado como apropiación cultural e incluso racista. La polémica está centrada en el grupo de palenqueras contratadas para la ‘ambientación del espacio’.

En las imágenes que se han difundido por redes sociales, se ve cómo las bailarinas palenqueras acompañaban a las modelos principales que son blancas y mestizas, posando juntas en diferentes fotos que, de acuerdo con los internautas, hacen una apología al esclavismo.

Una vez más vemos cómo una marca de vestidos de baño recurre a la romantización del pasado colonial. Esta vez ocurrió en un evento de la marca baobab, en la ciudad de Cartagena, donde contrataron a mujeres racializadas para hacer un performance esclavista. pic.twitter.com/hFxvyN6cbD — Valeria Akl (@ValeriaAkl) February 26, 2023

Este grupo de artistas fue contratado directamente por la tienda de ropa para su evento inaugural, pero al mostrar su lanzamiento en las redes sociales, casi de inmediato una lluvia de fuertes críticas llegó a Baobab, ya que la presencia de las palenqueras pareciera ser “un adorno”, como lo han categorizado.

De hecho, el tema ha trascendido al punto en que los usuarios en internet aseguran que el nombre la marca por sí sola es apropiación cultural, debido a que es el nombre de un árbol característico de África.

Entre otros temas que se han puesto sobre la mesa está la “romantización del pasado colonial” y la reproducción de la imagen de la mujer negra como “como objetos-cuadros vivos, para que sus invitadas blanco-mestizas se hicieran fotos”.

Ante esta situación, la historiadora y creadora de contenido Yudi Rivas, a través de su redes sociales, manifestó su descontento.

“Por un lado, tenemos una incómoda división racial y quizás hasta socioeconómica que salta a la vista. Me hizo recordar muchísimo a la foto de 2011 de la revista Hola y lo normalizado que la gente blanco-mestiza tiene ver a la gente negra en ciertos escenarios y en otros no. Las negritas están muy bien afuera bailando y para la foto, pero cuando se trata de visualizar a la gente negra en otros escenarios pareciera que no [existiera]”, aseguró Rivas.

Igualmente, hizo énfasis en la instrumentalización de la mujer negra, la cual en este tipo de espacios deja de lado la historia detrás del vestido y simplemente se convierte en un “adorno”.

Otras reacciones en internet

Esta escena ha causado revuelo, sobre todo en la red social Twitter, donde aunque hay opiniones divididas, en su mayoría concuerdan en que el evento contó con un tinte racista.

Comentarios como: ”Una marca (Baobab) inauguró su nueva tienda en Cartagena y no encontró mejor concepto que llevar mujeres negras (representación de las palanqueras) como objetos-cuadros vivos, para que sus invitadas blanco-mestizas se hicieran fotos. ¡Asco!”.

O incluso: “Una marca que dice ser colombiana porque si muy bonito, utiliza materiales del mar y siembra árboles toda la cosa, pero ¿cuál era el objetivo de hacer una campaña así? ¿Dónde está la representación verdaderamente colombiana y más en un lugar como Cartagena? Literalmente es esto”, han destacado en los últimos días.

Una marca que dice ser Colombiana porque si muy bonito, utiliza materiales del mar y siembra árboles toda la cosa, pero ¿Cuál era el objetivo de hacer una campaña así? ¿Dónde está la representación verdaderamente colombiana y mas en un lugar como Cartagena? Literalmente es esto pic.twitter.com/NdQ2WkXe3M — roy 🦜 (@viceroy_am) February 26, 2023

¿Qué dice la tienda?

Por medio de un comunicado difundido por redes sociales, Baobab manifestó que “como parte de una estrategia de expectativa de la marca, se citaron a los invitados en la plaza Santo Domingo para que fueran guiados por una comparsa al nuevo local”.

Asimismo, “con el propósito de apreciar el patrimonio cultural de Cartagena, se contrataron a artistas locales que, a través de un baile típico acompañado de tambores y ritmos tropicales tradicionales del Caribe, condujeron al descubrimiento de la nueva ubicación. Las mujeres palanqueras son mujeres afro que, a través de un trabajo digno y de altísimo valor cultural, enaltece una práctica que hace parte del patrimonio de Cartagena”.

Finalmente, concluyeron diciendo: “Sin prejuicio de lo anterior, agradecemos y reconocemos la importancia del debate que se genera en torno a una problemática latente en nuestra sociedad como lo es el racismo y la vi civilización de lo que ha sido normalizado. (…) La crítica constructiva siempre tendrá un espacio muy importante en nuestro discernimiento y toma de decisión”.