Luz Fabiola Rubiano, la mujer que trató de “simio” a Francia Márquez, aceptó cargos

Después de cuatro meses de registrados los hechos, este lunes la Fiscalía General acusó a Luz Fabiola Rubiano, la mujer que en el marco de una jornada de protestas contra el actual Gobierno profirió varios insultos en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. En medio de una entrevista, la mujer calificó, en repetidas oportunidades, como un “simio” a la dirigente política.

“¡Y el simio ese que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando!”. ¿A quién se refería? –preguntó la periodista–. “A Francia Márquez, es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban, atracan y matan (...) ¿Qué educación puede tener un negro?”, manifestó la mujer quien, en primera instancia, fue identificada como Esperanza Castro.

Vicepresidenta Francia Márquez - Foto: Vicepresidencia

En la acusación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos señaló que con sus declaraciones ante varias cámaras y medios de comunicación la mujer afectó la “dignidad y la integridad de la vicepresidenta”, la comunidad afrodescendiente y el Partido Comunista Colombiano.

“Los mensajes se masificaron con rapidez en las redes sociales y generaron daño en la honra y la dignidad humana de un grupo poblacional y directamente a la señora vicepresidenta, afectando el derecho fundamental a la igualdad”, precisó la Fiscalía General, señalando que este proceso se realizó siguiendo los parámetros del Procedimiento Penal Abreviado.

Gustavo Petro tomó la decisión de designar como su fórmula vicepresidencial a la líder ambiental Francia Márquez. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Tras la pregunta del juez de conocimiento, Rubiano aceptó “de manera libre y voluntaria” su responsabilidad en los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado. Debido a esto, se someterá a una sentencia anticipada con la respectiva rebaja en la pena.

La vicepresidenta Francia Márquez decidió continuar con este proceso penal en contra de la mujer tras tomar la decisión de no llegar a ninguna conciliación.

“En este caso yo ya no voy a ser una conciliación, porque efectivamente, pues me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero, que es el odio racial”, afirmó en entrevista con el canal público RTVC.

Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en Buenaventura, Valle del Cauca. - Foto: Twitter @FranciaMarquezM

El fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue el encargado de anunciar la imputación de cargos, aseguró que adelantarán todo este proceso penal. “No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido históricamente discriminadas”.

“Como hablé con la vicepresidenta Francia Márquez, no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas”, dijo el fiscal Barbosa al informar las razones de por qué citar a imputación de cargos a la señora Fabiola.

Vicepresidenta Francia Márquez

Las declaraciones racistas de la señora Fabiola quedaron en un video publicado en redes sociales el 26 de septiembre de 2022, que se hizo viral rápidamente, al punto de que la Policía ofreció una recompensa para lograr su identificación. La mujer no se imaginó el impacto de las declaraciones y que ahora se le convirtieron en un complejo lío judicial.

En los próximos días se fijará la fecha de la lectura del respectivo fallo. Debido a su aceptación de cargos se registrará una rebaja en la pena, la cual puede estar entre los 16 y 54 meses. Esta pena es excarcelable.

Igualmente, se fijará un acto público en el que presente disculpas públicas tanto a la vicepresidenta como a la comunidad afro.

¿Qué pena tendría esta mujer?

Camilo Burbano, exdirector del sistema penal acusatorio de la Fiscalía General y abogado penalista, aseguró que las declaraciones de la mujer tienen una categoría agravada, pues los ataques racistas de la ciudadana se hicieron públicamente, lo que implica mayor responsabilidad de quien incurre en la conducta penal, por lo cual la indagación y la eventual imputación de cargos deben incluir ese agravante.

“En este caso podríamos estar al frente de un delito de hostigamiento, el cual consiste en que una persona promueva un acto de discriminación frente a otra que pueda atentar o causar daños físicos y morales, basado fundamentalmente en aspectos como la religión, la raza o las creencias políticas”, enfatizó Burbano.

Finalmente, varios sectores exigen justicia, citando la Ley antidiscriminación, y es que, según esta norma, la mujer involucrada se puede enfrentar a penas que van desde los 12 a los 36 meses de prisión y a multas que contemplan de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, hasta un poco más de 13 millones de pesos.