Increíble confrontación: dos mimos se enfrentan violentamente en pleno centro de Cartagena

En Cartagena, por ser una ciudad turística, se pueden encontrar múltiples formas de ejercer el trabajo informal, una de las más comunes es a través del arte callejero.

Locales y turistas que transiten por el Centro Histórico, se encontrarán raperos, músicos, bailarines y hasta mimos; estos últimos recientemente protagonizaron una fuerte pelea que se viralizó por medio de un video de TikTok, publicado por el usuario llamado Sebastián Reyes.

Reyes se encontró con la particular escena y no dudó en preguntar por qué había iniciado la discusión, a lo que uno de ellos respondió que su contrincante no era “un mimo real”.

Pelea de mimos en Cartagena. - Foto: Captura de vídeo

Según el sujeto, su colega callejero estaría disfrazándose con el fin de que las personas le den “limosnas”, lo cual estaría demeritando su profesión de artista.

“El pleito es el siguiente, está disfrazado como mimo, pero él dice que no es mimo. Entonces, como él dice que no es mimo, todo aquel que llega y lo ve, siempre lo van a mirar como mimo, pero él dice que no es mimo”, expresó disgustado.

Sin duda, esta pelea atrajo la atención de personas que se encontraban cerca del lugar, quienes se reunieron a contemplar la “pelea de mimos”.

Pelea de mimos en Cartagena. - Foto: Captura de vídeo

El hombre, que claramente estaba disgustado, continuó diciendo: “tú lo que haces es fastidiar y pedir plata de una vez, eso no es ser mimo, entonces, quítate ese maquillaje, ¿para qué? Para que puedas hacer otra cosa y no poner mi trabajo por el suelo”.

El segundo hombre, que se sintió atacado, le dijo al primero: “mira, como tú eres mimo, hazme una demostración de mimo de la escuela de Marcel Marceau y no hables, porque los mimos no hablan”.

Pelea de mimos en Cartagena. - Foto: Captura de vídeo

La discusión se extendió por varios minutos y, finalmente, quien al parecer la inició, explicó las razones por las que se sentía ofendido, para eso argumentó que su “colega” estaría pidiendo dinero de mala manera y que eso es un irrespeto a su profesión.

“Estás pidiendo como un gamín y te estás disfrazando de mimo para que te puedan dar, entonces tú no eres mimo, respete mi trabajo para que te respeten”, aseveró.

Pareja tuvo relaciones sexuales en una playa de Cartagena

A plena luz del día, frente a decenas de familias que se divertían durante el fin de semana de puente festivo, ante la mirada incluso de menores de edad, una pareja sostuvo relaciones sexuales en Cartagena.

El hecho ocurrió en la playa La Boquilla, un corregimiento a la entrada de la ciudad; en el lugar hay chozas, con mesas y sillas, en donde los visitantes pueden disfrutar de un almuerzo, espacios que son completamente al aire libre y a la vista del resto de bañistas. Justo allí, la pareja decidió tener un encuentro candente, muy mal visto ante los demás y que ha indignado a la comunidad.

La pareja tuvo relaciones a la vista de todos en la playa. - Foto: Tomada de Twitter @liard_francis

En las imágenes, que no serán compartidas por este medio, se observa a una mujer sentada sobre un hombre mientras hacen movimientos exagerados que dejan ver lo que allí ocurría, otras personas que se encontraban en el sitio sacaron sus teléfonos celulares y grabaron lo que ocurría, para después hacer la denuncia pública en redes sociales.

En el video, que dura 29 segundos, se puede ver incluso que en la parte de atrás a lo que ocurría con la pareja, hay niños jugando.

En las redes sociales, el debate ha causado gran impresión, algunos se mofan de la situación, mientras otros aseguran que se trata de un hecho lamentable, argumentando que todo tiene su momento y lugar, y que en el sitio había menores de edad.

“Todo tiene su sitio y su tiempo. Los incultos e ignorantes no saben de esto”, dijo un usuario que comentó el video en la red social Twitter.