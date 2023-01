Joven asegura que unos policías lo robaron en Cartagena, ¿qué pasó?

El pasado lunes, 2 de enero, se registró una riña en el Centro Histórico de Cartagena, al parecer un robo terminó a los golpes; la Policía de Cartagena atendió la situación.

Sin embargo, el hecho no quedó ahí, una de las víctimas, identificado como Juan Pablo Estrada, oriundo de Medellín, por medio de su cuenta de Twitter hizo una denuncia pública, donde aseguró haber sido víctima de robo, pero no por parte de los delincuentes.

“Hoy, 24 horas después, todavía no puedo creer lo que me pasó en la ciudad amurallada de Cartagena. Dos tipos llegan a golpear a un amigo para robarlo, en medio del problema llega la Policía y me lleva a la estación. Allá adentro me golpean…”, sostuvo Estrada en su cuenta.

Captura Twitter @jpestradar - Foto: Captura Twitter @jpestradar

De acuerdo con el relato, los hombres que los abordaron parecían comerciantes de la zona. Al acercarse a los turistas, comenzaron el ataque; personas que estaban por el lugar intentaron detener la pelea, entre ellos Juan Pablo.

“Las personas seguían golpeándonos, eran como cinco, después averiguando la misma Policía dijo que eso era una modalidad de atraco donde involucraban a turistas en problemas y se aprovechan para coger del suelo lo que se cayera”, expresó el joven.

Hasta ese momento, la víctima aseguró tener en su poder una cangurera donde se encontraba su celular y 400 mil pesos en efectivo. Pasado unos minutos, uniformados de la Policía llegaron al sitio para apaciguar la situación.

Sin embargo, Juan Pablo fue detenido, lo cual le causó indignación, pues las personas que habían iniciado la pelea salieron impunes. El joven paisa manifestó que fue llevado al comando y que hasta entonces aún contaba con el pequeño bolso.

Captura Twitter @jpestradar - Foto: Captura Twitter @jpestradar

Estando en las instalaciones de la Policía, le tomaron sus datos personales. “Preguntaba por mis cosas con rabia porque me habían esposado a mí y no a ellos. Yo golpeaba el ventanal y entraron cinco policías y me golpean hasta que caí al piso, ahí pierdo mi riñonera, mientras mis amigos afuera preguntaban por mí”.

Posteriormente, fue puesto en libertad y contó que uno de sus amigos logró obtener el número de uno de los uniformados, quien le dijo que debía ir al comando por la riñonera. Así fue, pero al revisarla no encontró su celular ni el dinero que asegura tenía antes del altercado.

Captura Twitter @jpestradar - Foto: Captura Twitter @jpestradar

“El intendente Luis Barbosa, identificado con placa 629623, y el policía con número 221709 (quien se quitó un número para que no se viera su identificación) fueron dos de los policías que deben saber dónde están mis pertenencias con las que me ingresaron al comando”, escribió el joven en su cuenta de Twitter.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Cartagena ni la Secretaría del Interior se han pronunciado sobre el tema.

Captura Twitter @jpestradar - Foto: Captura Twitter @jpestradar

Robo a un bus ruta Bogotá-Cartagena

En las últimas horas, la Policía de Cartagena confirmó la captura de alias Niko y alias Mau, quienes serían los presuntos responsables del robo de un bus interdepartamental que venía desde Bogotá y tenía como destino La Heroica.

De acuerdo con el conductor de bus de una empresa de transporte interdepartamental, al llegar al municipio de Luruaco en el departamento del Atlántico, se subieron al vehículo varios pasajeros, al parecer entre ellos los presuntos delincuentes.

Una hora más tarde, a la altura de la ruta Paiva en el corregimiento de Bayunca, dos sujetos comenzaron a intimidar a los demás pasajeros con armas de fuego, acto seguido robaron sus pertenencias y al bajarse del bus, emprendieron la huida hacia una zona enmontada.

El vehículo continuó la ruta hasta llegar a la terminal de transporte de Cartagena, donde inmediatamente alertaron a las autoridades de la ciudad. Según la Policía, al conocer el caso, activaron el plan candado.

El reporte oficial indica que uno de los celulares robados tenía activo el GPS, con el cual lograron dar con la ubicación de los presuntos responsables del robo. Al seguir la localización, las autoridades dieron con el paradero de dos hombres.