Lamentable pronunciamiento sobre Tatiana Hernández tras cumplirse 50 días de su desaparición: “Muy triste”

Pasan los días y todavía no se sabe nada del paradero de Tatiana Hernández, la joven que desapareció desde el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena. Pese a que se ha hecho una extensa búsqueda, no hay indicios de lo que pudo suceder con ella.

Las autoridades han buscado por tierra y mar, pero no hay un solo rastro que permita esclarecer el caso. Ya se completaron más de 50 días de búsqueda, pero el panorama sigue siendo incierto .

La familia no pierde la esperanza de encontrarla con vida. | Foto: Redes sociales

Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad de Cartagena, entidad que se encarga de lo relacionado con la seguridad en la capital de Bolívar, habló nuevamente de esta desaparición, aunque no tuvo palabras muy alentadoras.

Por lo mismo, Hernández Amín aseguró que lo sucedido es “un misterio muy doloroso” para la familia de la joven, que no pierde la esperanza de volver a verla con vida.

En ese sentido, resaltó la importancia de que este tipo de hechos no se presenten más en Cartagena. “Imagínese que sea la hija de uno. Es una tragedia muy dura. Y pasó, la idea es que implementemos herramientas para que esto no se repita“, expresó.

Pese a que cada vez más se reducen las opciones, los papás de la médica no pierden la esperanza de que se volverán a encontrar. Lucy Díaz, su mamá, tiene muy claro qué hizo su hija después de estar en la orilla del mar, donde fue captada por última vez gracias al video de un turista.

“Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al Centro Histórico de la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobarlo”, dijo en diálogo con SEMANA.