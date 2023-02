Patrullero de la Policía Nacional murió en un motel de Cartagena: esto es lo que se sabe

Como Eder Tovar Torres fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que murió en un motel de Cartagena.

Según lo confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena, la investigación preliminar determinó que había sido una muerte natural a causa de un infarto. Sin embargo, aún se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal.

El hecho ocurrió el pasado domingo 19 de febrero, cuando el uniformado se encontraba de permiso especial. Al parecer, Tovar Torres ingresó al motel con una mujer y al estar en la habitación habría sufrido un desmayo.

El hombre ingresó al motel con una mujer el pasado domingo. - Foto: Getty Images

Acto seguido, llamaron a una ambulancia; el dictamen médico de unidades del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) reveló que su fallecimiento se produjo por un paro cardíaco.

El uniformado estaba adscrito a la estación Pedraza Magdalena y era oriundo de la vereda Retiro Nuevo de municipio de María la Baja, Bolívar.

Por otro lado, existe una teoría extraoficial a la que se le atribuye la causa de muerte y es que Eder habría ingerido un potenciador sexual, junto con bebidas alcohólicas, previo a ingresar a la residencia; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Accidente de un bus en la vía Santa Marta - Barranquilla

Un posible microsueño del conductor de un bus de servicio público interdepartamental habría originado el grave accidente registrado en la mañana de este martes 21 de febrero, en la vía que comunica la ciudad de Santa Marta con Barranquilla.

El hecho ocurrió hacia las 4:30 de la madrugada, exactamente en el kilómetro 16, luego de que el conductor de un bus interdepartamental, adscrito a la empresa Coopetrán, chocara con la parte trasera de un tractocamión que también se movilizaba en la vía.

Por el fuerte impacto la parte delantera del bus quedó destruida - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro dejó 5 personas heridas, entre ellos el conductor del vehículo, quien reveló a las autoridades que conducía cansado y con sueño.

Las víctimas con lesiones luego de este siniestro fueron trasladadas hasta Barranquilla para que recibieran atención en la clínica Campbell de la ciudad.

Por otra parte, el resto de los 26 pasajeros que se viajaban desde Ocaña, Santander, fueron trasbordados a otro vehículo de la misma empresa.

Inseguridad en Cartagena: robaron a un alemán dos veces

Como Jurgen Roland Franz fue identificado el ciudadano alemán, de 70 años, que el pasado 8 de febrero arribó a Cartagena para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, el viaje se convirtió en un completo dolor de cabeza.

Franz llegó al aeropuerto internacional Rafael Núñez a eso de las 6:00 de la tarde. Tomó un vehículo tipo taxi para trasladarse a su hospedaje, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, exactamente en el barrio Getsemaní. Pero cuando llegó a su destino y se bajó del automotor, el conductor aceleró de manera que a la víctima no le dio tiempo de sacar sus maletas.

Movilidad Cartagena - Getsemaní - Foto: Cortesía DATT

Para ubicar al taxista y recuperar su equipaje, Jurgen Roland decidió montarse en una motocicleta. El propósito era dirigirse hasta la terminal aérea y conseguir los datos del taxi.

Pero, por segunda vez, el destino le jugó una mala pasada. Resulta que en medio del trayecto, el motociclista se desvió por los barrios ubicados en las faldas de la Popa. Allí se bajaron y Franz fue atado a un árbol y despojado de sus pertenencias.

Denuncia del turista ante la Fiscalía - Foto: A.P.I

“En el barrio Getsemaní tomé una mototaxi para regresar al aeropuerto y ubicar al taxista, pero el mototaxi me llevó a un barrio por los lados del Pie de La Popa, me agredió físicamente, me dio fuertes golpes por la espalda, dejándome morados por todas partes. Este sujeto tomó una piedra para darme golpes en la cabeza”, denunció el alemán ante la Fiscalía General de la Nación.

Según el testimonio, los dos antisociales habrían hurtado dos celulares de alta gama, los zapatos, cuatro mil euros y parte de la ropa que tenía puesta.