SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

El terreno situado en la zona norte de Cartagena que había sido ofrecido a la multinacional The Walt Disney Company vuelve a estar a la venta por medio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Se trata de Lagos de Altamira, un predio de 745,05 hectáreas que fue recuperado por la SAE y que lo ofrecerán por medio de la plataforma de Activos Colombia.

“Aunque el proyecto de un eventual parque temático nunca se concretó, el solo hecho de que el terreno haya sido considerado dentro de evaluaciones internacionales de gran formato sirve hoy para dimensionar su escala y potencial”, explicaron desde la entidad.

De igual forma, sostuvieron que esta zona está situada a una hora de Barranquilla y 15 minutos de la capital de Bolívar; así lo dio a conocer Abraham Katime, gerente de Activos por Colombia.

“Estamos hablando de uno de los activos inmobiliarios más relevantes del país por su escala y ubicación estratégica. Tiene el potencial de convertirse en un proyecto transformador para el Caribe colombiano. Nuestro objetivo es facilitar un proceso transparente que permita materializar inversiones de alto impacto regional”, indicó.

Lote en Cartagena. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la SAE indicaron que lo que están buscando es poder atraer el turismo aún más al Caribe colombiano por medio de este tipo de ventas de terrenos entre Cartagena y Barranquilla.

“En una región donde el turismo, la logística portuaria y la expansión residencial marcan el pulso económico, la venta y el potencial desarrollo de este lote podrían convertirse en un pulso estratégico para el desarrollo de la región, impulsando miles de empleos, una atracción masiva de turistas y una mayor generación de impuestos que fortalezcan la economía regional”, agregó.

Panorámica de Cartagena. Foto: Colprensa

Asimismo, sostuvieron que “Colombia intenta posicionarse como destino para inversiones transformadoras, puesto que ya despertó expectativa en el pasado para construir allí un parque temático internacional, y que nuevamente abre la posibilidad al desarrollo de proyectos estratégicos en uno de los terrenos más grandes disponibles en el Caribe”.