Turista griego en Cartagena denunció engaño al alquilar apartamento

Cartagena es una de las ciudades más turísticas de Colombia; es por ello que, a diario, sus calles son recorridas por personas de todo el mundo. Sin embargo, la popularidad de la ciudad se ha visto afectada por situaciones negativas a las que se ven enfrentadas los visitantes.

Un claro ejemplo de ello son las múltiples estafas en los cobros excesivos de los productos o servicios en las zonas turísticas. No obstante, esta vez el problema radicó en el área inmobiliaria de la ciudad.

Se trata de Ellis Kay, un turista proveniente de Grecia, quien se encuentra en la ciudad por temas laborales. Sin embargo, a quince días de haber llegado a Cartagena, el apartamento que alquiló para su residencia no ha sido lo que esperaba.

Plaza San Pedro Claver de Cartagena. - Foto: Ruby Villarreal

El hombre, en conservación el medio local El Universal, manifestó los diferentes incidentes que ha tenido desde su llegada. Uno de ellos tiene que ver con el mobiliario del apartamento que está rentando.

“Alquilé un apartamento en Marbella y desde que llegué tuve problemas porque los primeros cuatro días no tenía gas para cocinar, el microondas nunca funcionó, las ollas y los sartenes estaban en mal estado. Pido que me devuelvan parte de mi dinero para compensar los gastos adicionales por comer fuera del lugar que arrendé porque no he podido preparar alimentos”, sostuvo Ellis Kay.

Asimismo, señaló que está pidiendo solo un tercio de su pago inicial, que corresponde a $ 2.500.000. “Yo hice la reserva la primera semana de diciembre antes de salir de Grecia. Llegué aquí el 15 de diciembre y he estado lidiando con esta pesadilla desde que llegué, pero nadie hace nada”.

De acuerdo con el relato, el hombre habría transferido $ 1.200.000 estando en Grecia y al llegar a Cartagena consignó el resto del dinero. Asimismo, aseguró que no quiere que otros visitantes pasen por lo que él está pasando ahora.

“He estado viniendo a Cartagena desde el 2008 y amo esta ciudad. Odio el robo que hacen contra las personas que proveen a los ciudadanos. A los turistas les gusta la ciudad, pero no regresan por cosas como estas”, aseguró.

Por el momento, el extranjero asegura que no le dará más dinero al propietario y que su estancia en el apartamento será más corta de lo planeado inicialmente.

Este no ha sido el único caso sobre alteraciones en los precios o en el lugar de hospedaje, pues en los últimos días se ha revelado que una mujer se encuentra arrendado inmuebles en la zona turística de la ciudad por más de un millón de pesos.

Hasta el momento, ha sido señala de estafadora, pues los huéspedes, luego de consignar gran parte del valor total, al llegar a las residencias se encuentran con que estas no están reservadas para su estancia.

Con respecto a este caso, se conoce que ya se están realizando las denuncias pertinentes, puesto que los diferentes turistas han consignado cerca de 80 millones de pesos.

¿Cómo identificar los altos cobros?

Si bien se están poniendo en marcha diferentes estrategias para erradicar esta problemática, es importante que los visitantes y locales reconozcan si están siendo víctimas de cobros excesivos. Por esta razón, las siguientes son algunas características que se deben tener en cuenta: