Vuelve la polémica por el peaje de Turbaco, Bolívar: gremios protestarán este 30 de mayo

Este miércoles, 31 de mayo, se vence la resolución que mantiene las talanqueras arriba de peajes, como el del municipio de Turbaco, en Bolívar.

Dicho documento fue firmado por el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien buscaba el traslado de las cabinas a los límites del municipio de Arjona. Sin embargo, con el cambio de jefe de cartera, el futuro es incierto.

En caso de que no haya nuevas disposiciones, al vencerse la resolución, el cobro en las casetas se restauraría a partir del próximo 1.º de junio.

Peaje de Turbaco, Bolívar. - Foto: Tomado de red de apoyo ciudadana

No obstante, el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el servicio debe restablecerse el 30 de mayo, es por ello que el Comité Antipeajes convocó una jornada de protestas para ese día.

“No vamos a esperar el 1 de junio que vengan con un Operativo militar y policial para la reapertura del peaje de Turbaco, si mañana no hay un pronunciamiento de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, convocaremos para los días siguientes y pernoctaremos en los peajes y así evitar su reapertura”, así lo manifestó Ángel Barreto Mora, miembro del Comité No Más Peajes.

De acuerdo con los líderes del Comité, la cita será mañana martes, 30 de mayo, en el peaje de Turbaco, el cual se encuentra ubicado a 15 minutos de Cartagena. A partir de las 3:00 de la tarde, ciudadanos, transportadores y público en general, harán presencia en las casetas.

La inconformidad e incertidumbre por parte del gremio, se debe a que el pasado 13 de abril, el exministro Reyes, luego de levantar él mismo las talanqueras, prometió a la comunidad que el cobro sería suspendido hasta tener los resultados respectivos del estudio que definiría la reubicación del mismo.

Ministro de Transporte levantó las talanqueras en el peaje de Turbaco, Bolívar. - Foto: Captura de vídeo

“Hemos tomado la decisión de levantar las talanqueras a partir de la fecha hasta el 30 de abril. Es la decisión que se desprende de este comité con los alcaldes, el gobernador, la Procuraduría y líderes. Se buscará una reubicación del peaje y censar a la población. La idea es ubicarlo fuera de la zona urbana, podría ser entre Turbaco y Arjona”, señaló el exministro Guillermo Reyes.

Pero, a la fecha, la Agencia Nacional de Infraestructura no ha dado respuesta alguna, sobre la reubicación del peaje u otra alternativa para el mismo.

Destituyen a exrector de un colegio en Turbaco

Varias denuncias y escabrosos relatos de estudiantes, finalmente, reclamaron justicia en Turbaco, Bolívar, luego que el docente Sixto Rodríguez Guerra fuera acusado de haber acosado jóvenes, aprovechándose así del puesto que tuvo de rector en la Institución Educativa de Cañaveral, para llevar a cabo actos deplorables.

La Procuraduría tomó las medidas pertinentes en contra del profesor señalado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La Procuraduría General de la Nación anunció las consecuencias disciplinarias que tendrá que afrontar el exorientador por lo perpetuado durante años. En un fallo en segunda instancia, el ente supervisor confirmó la destitución e inhabilitación por 10 años para el sujeto.

De esta manera, la decisión se tomó luego que la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmara que el docente asedió, tanto física como verbalmente y en contra de su voluntad, a varias menores del colegio. Además, se denunció que este comportamiento fue reiterativo y se extendió inclusive al lugar de vivienda de una de ellas.

Con lo anterior, el profesor ya sobrepasó todo límite de moralidad pública, hechos que hicieran que se encendieran aún más las alarmas de las autoridades y por los que finalmente terminó siendo sancionado por la Regional de Bolívar del organismo de control.

La Procuraduría definió la falta como gravísima, cometida a título de dolo, sentenciando así al señalado. - Foto: Getty Images

Ya con el espacio personal de las jóvenes vulnerado, otros patrones de acoso fueron denunciados por el Ministerio Público en el caso. La investigación confirmó que se aprovechó de “su rol jerárquico en el colegio y la condición de superioridad que le daba la misma; de igual manera, coligió que situaciones como el llamado de las alumnas a su despacho se constituyeron en un proceder reiterativo y sistemático”.

De esta manera, se aguarda la decisión penal en contra de Rodríguez, para conocerse las sanciones de ese nivel a las que deberá responder.