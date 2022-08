Buscan hacer ‘monumento a la resistencia’ en la frontera con Venezuela

Tras las expectativas que se tienen frente a una posible reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela, donde el pasado 19 de agosto se cumplieron siete años sin paso comercial en este sector que conecta al departamento de Norte de Santander con el estado Táchira, en esta zona de frontera se pretende hacer un ´monumento a la resistencia´.

Esta iniciativa fue tomada por el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, quien se refirió en días pasados a los contenedores que permanecen en la mitad del puente de Tienditas del lado venezolano, donde anunció que quiere construir un monumento con estos elementos de metal.

Esta situación se retorna al pasado 23 de febrero de 2019, donde se pretendía pasar por los puentes internacionales ubicados en Cúcuta, ayudas humanitarias liderada por la fundación Voluntarios por Venezuela, los cuales no se lograron atravesar.

Ese día se tenía previsto el cruce de más de 600 toneladas de alimentos, medicinas e implementos de aseo provenientes desde Colombia y Brasil, para ser entregados a aquellos venezolanos que estaban pasando por una difícil situación por la crisis económica de dicho país.

Sin embargo, esto no tuvo éxito alguno y se desató un caos total donde fueron quemados varios camiones con estas ayudas, dejando a más de 250 personas heridas y todo por la prohibición del paso por parte de los guardias venezolanos, quienes recibieron la orden de Nicolás Maduro de no dejar pasar estos vehículos donde argumentó que se trataba de un ataque liderado desde Estados Unidos, apoyado por Colombia.

Tras este incidente presentado ya hace más de tres años y donde en la actualidad el tema de la reapertura ha sido el principal diálogo desde que se posicionó Gustavo Petro como presidente de la República, las esperanzas de volver a tener un paso comercial sin restricción se intensifican en esta zona de frontera.

“El puente Tienditas siguen siendo símbolo de la resistencia que no se puede olvidar nunca, yo he pensado hacer una especie de monumento con esos contenedores, porque el mundo no puede olvidar que aquí estuvimos a punto de una invasión, no puede haber borrón y cuenta nueva”, mencionó el gobernador del Táchira en una entrevista a medios.

Sin embargo, José Luis Guerrero, exconcejal de San Antonio del Táchira, salió en rechazo a esta iniciativa de construir un monumento con estos contenedores, pues para él ese día se violaron los derechos humanos internacionales.

“No nos sorprende cada decisión que se genere de parte del chavismo, pero es una burla construir un monumento a la resistencia, cuando fue una clara violación a los derechos humanos y ataque a un pueblo que buscaba ingresar la comida”, aseveró el opositor venezolano.

En ese sentido, el pasado 18 de agosto, SEMANA estuvo visitando el puente de Tienditas y pudo conocer que en el lugar persisten varios contenedores y bloques de cemento que impiden el paso hacia el lado venezolano, pues se espera que el gobierno de Maduro quite estos obstáculos, así como se hizo en los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar.