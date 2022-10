Denuncian irregularidades en la jornada electoral de la UFPS de Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta se lleva a cabo durante este 28 y 29 de octubre una jornada electoral que definirá al nuevo rector de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) en reemplazo de Héctor Miguel Parra López, quien estuvo al frente de esta alma mater por casi 20 años.

Pese a que las elecciones avanzan con total normalidad, la comunidad estudiantil y los mismos postulantes al cargo están denunciando en redes sociales presuntas irregularidades como entregada de publicidad, intimidación al votante y hasta incluso señalan que el ex rector Parra es testigo electoral en la mesa principal donde vota la mayoría de docentes y administrativos de la universidad.

El eterno rector de la @UFPSCUCUTA, su majestad Héctor Parra, es testigo en la Mesa 1 (de los docentes). Allí todos pasan a rendirle pleitesía, temerosos de que al no saludarlo, pueda pensar que están contra él y sus designios. La universidad manejada como una tienda. Qué pesar… pic.twitter.com/jvTdRooDc0 — Manolesco (@jhonjacome) October 28, 2022

En ese sentido, la comunidad estudiantil deberá elegir por los siete candidatos, los cuales son: José Fabio Torres, Miller Riaño Solano, Doris Yolima Gómez Parada, Julio Tarazona Navas, Jhan Piero Rojas Suárez, Carlos Humberto Flórez Góngora y Sandra Ortega Sierra.

Sin embargo, ante algunas caras conocidas y otras no visibles, los estudiantes piden realmente un cambio, pues denunciaron que Héctor Parra no se irá así tan fácil de la rectoría, sino que, al contrario, la seguiría comandando mediante su posible candidata Sandra Ortega, quien al momento de su inscripción estuvo acompañada del saliente rector.

Así las cosas, de acuerdo con el candidato José Fabio Torres, señaló que la campaña número 7, la cual corresponde a Sandra Ortega, ha repartido masivamente camisetas y gorras de color naranja que identifican a la candidata, pues según las indicaciones a los acuerdos a los que se llegaron en días pasados es que la persona que vota debe inmediatamente retirarse del recinto.

“Queremos denunciar que votan y permanecen dentro del coliseo masivamente para generar una atmósfera de presión y de impulso que es constreñimiento de alguna manera al elector que genera una distorsión en la decisión última de los estudiantes”, señaló Torres.

Días antes de la consulta democrática, en redes sociales circuló una imagen que ha dado de que hablar entre la comunidad universitaria al presenciar el nombre del saliente rector como el principal testigo electoral en la mesa de la candidata Ortega.

“Héctor Parra va a hacer testigo electoral en la mesa número 1 que es la mesa donde votan los docentes, con una agravante adicional que la mesa número 2 que están ubicadas en el mismo salón, votan los administrativos, esas dos mesas representa el 60 % de la votación. Digamos que ética y moralmente nosotros no vemos con buenos ojos en ese sentido la participación de este señor estando ahí en el mismo salón donde van a estar alrededor 290 personas que fueron empleados de él durante varios años, entonces va a ver una presión ahí por parte de él”, puntualizó el candidato Jhan Piero Rojas en SEMANA.

Sin embargo, pese a que la candidata Yolima Gómez, aseguró que ha hecho el llamado a los entes de control a estar atentos ante esta situación y no recibió respuesta, ha quedado evidenciado en grabaciones como el ex rector Parra es saludado por todo miembro del plantel administrativo que entra a votar en la mesa donde él es testigo.

“No es posible que un ex rector suspendido por el Consejo de Estado sea testigo de la mesa de docentes, y es que ni siquiera cumple su función como testigo y observar como sucede, sino que se para en la mesa, le dice a la fila de docentes qué hacer, ordena y dice qué hacer (...) igual vamos a observar como van a hacer los resultados en esta mesa que efectivamente evidencia de lo que estamos diciendo y no solo eso, la universidad está naranja por todos lados eso también es constreñimiento del voto y repartiendo refrigerios”, mencionó Gómez.