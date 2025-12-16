Suscribirse

Norte de Santander

Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander, el domingo asesinaron al conductor de una ambulancia

Esa localidad está a 60 kilómetros de Cúcuta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 12:58 a. m.
“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.
ELN siembra terror en varios puntos del país. | Foto: FAFP

Un grave hecho de orden público fue reportado esta noche, 16 de diciembre, en el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander.

Hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron nuevamente la subestación de policía de ese municipio, luego de un atroz atentado ocurrido el domingo, 14 de diciembre.

SEMANA habló con fuentes policiales, quienes aseguraron que el ataque es cruento y que están verificando las condiciones en que están los uniformados.

Además, que estaba pidiendo apoyo aéreo para repeler el ataque en ese municipio ubicado a unos 60 kilómetros de Cúcuta.

La situación se presenta luego de que en la madrugada del domingo 14 de diciembre, el ELN atacó con ráfagas de fusil la subestación de Policía del municipio. El episodio se registró sobre las 2:25 a. m. y, según las autoridades, la acción se prolongó entre 15 y 20 minutos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda, señaló en su momento que los uniformados de servicio repelieron el ataque y que no se registraron afectaciones a la Fuerza Pública durante el intercambio de disparos.

Sin embargo, los guerilleros asesinaron a Agustín Pabón, conductor de una ambulancia de esa población.

“La muerte del señor Pabón, integrante de la Misión Médica, constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que protege de manera especial al personal de salud, a los servicios sanitarios y a quienes, de manera humanitaria, dedican su labor a salvar vidas, aun en contextos de conflicto armado”, dijo en un comunicado el Ministerio de Salud y Protección Social.

La víctima fatal fue identificada como Agustín Pabón.
La víctima fatal fue identificada como Agustín Pabón. | Foto: Canal Tro/Colmprensa/Montaje:Semana

“Este Ministerio hace un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten plenamente la Misión Médica y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad del personal de salud y de la ciudadanía”, agregaron.

Contexto: Presidente Petro le ordenó a las Fuerzas Militares atacar al ELN, tras anuncio de paro armado: “No nos dejaremos amenazar”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

2. Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

3. Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

4. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander, el domingo asesinaron al conductor de una ambulancia

5. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CúcutaELNNorte de Santander

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.