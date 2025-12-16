Un grave hecho de orden público fue reportado esta noche, 16 de diciembre, en el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander.

Hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron nuevamente la subestación de policía de ese municipio, luego de un atroz atentado ocurrido el domingo, 14 de diciembre.

SEMANA habló con fuentes policiales, quienes aseguraron que el ataque es cruento y que están verificando las condiciones en que están los uniformados.

Además, que estaba pidiendo apoyo aéreo para repeler el ataque en ese municipio ubicado a unos 60 kilómetros de Cúcuta.

La situación se presenta luego de que en la madrugada del domingo 14 de diciembre, el ELN atacó con ráfagas de fusil la subestación de Policía del municipio. El episodio se registró sobre las 2:25 a. m. y, según las autoridades, la acción se prolongó entre 15 y 20 minutos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda, señaló en su momento que los uniformados de servicio repelieron el ataque y que no se registraron afectaciones a la Fuerza Pública durante el intercambio de disparos.

Sin embargo, los guerilleros asesinaron a Agustín Pabón, conductor de una ambulancia de esa población.

“La muerte del señor Pabón, integrante de la Misión Médica, constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que protege de manera especial al personal de salud, a los servicios sanitarios y a quienes, de manera humanitaria, dedican su labor a salvar vidas, aun en contextos de conflicto armado”, dijo en un comunicado el Ministerio de Salud y Protección Social.

La víctima fatal fue identificada como Agustín Pabón. | Foto: Canal Tro/Colmprensa/Montaje:Semana