Tragedia en Norte de Santander: ELN ataca estación de Policía y conductor de una ambulancia es víctima fatal

En la madrugada del domingo 14 de diciembre, un grupo armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con ráfagas de fusil la subestación de policía del municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander. El episodio se registró sobre las 2:25 a.m. y, según las autoridades, la acción se prolongó entre 15 y 20 minutos.

Durante el hostigamiento, un civil que se movilizaba en una ambulancia municipal quedó a escasos metros del lugar y fue alcanzado por los disparos; falleció en el sitio. El conductor fue identificado como Agustín Pabón.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda, señaló que los uniformados de servicio repelieron el ataque y que no se registraron afectaciones a la fuerza pública durante el intercambio de disparos.

Posteriormente, las unidades de Policía judicial y la Fiscalía coordinaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio para esclarecer las circunstancias precisas del hecho.

Después del hecho, en una zona cercana fue colocada una bandera alusiva al ELN, lo que apuntaría a que la acción estaría vinculada con la presencia del grupo en la zona y con la jornada de hostigamientos que se han registrado en el departamento en días recientes. Las autoridades continúan con las labores de verificación en el sitio.

Esta tragedia ocurrió horas antes de iniciar el paro armado nacional del ELN, que comenzó este domingo 14 de diciembre a las 6:00 a.m., y se extenderá hasta el miércoles 17 a la misma hora. El grupo armado anunció la medida como una protesta contra lo que consideran un “plan neocolonial” impulsado por el presidente Donal Trump.

Tras el anuncio del paro, se registraron cierres viales y hallazgos de cilindros con insignias del ELN en distintas regiones.

En Norte de Santander, la vía Cúcuta-Pamplona fue cerrada temporalmente a la altura del PR 93 luego de que se reportara el abandono de un cilindro con emblemas del grupo. Las autoridades acordonaron la zona mientras las autoridades verificaban el objeto u descartaban riesgos para las personas.

De manera similar, en el suroccidente, sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali, el Ejército y la Policía retiraron y destruyeron de manera controlada un cilindro también perteneciente al ELN.

En la zona también se reportó la instalación de banderas alusivas al grupo armado, lo que obligó a un cierre temporal de la vía mientras se completaban las labores de seguridad.