Duro golpe al secuestro y la extorsión en Cúcuta; engañaban a sus víctimas y las torturaban

En el marco de la ofensiva contra la extorsión y el secuestro, se llevó a cabo un despliegue operacional que ha permitido la captura de nueve personas pertenecientes a una banda delictiva conocida como Tren de Aragua, con injerencia en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, este grupo delincuencial organizado utilizaba la modalidad de falsa venta de vehículos por medio de la red social Facebook para citar a sus víctimas en esta zona de frontera y cometer sus fechorías.

Así las cosas, una vez los falsos compradores se encontraban con sus objetivos, los trasladaban a un lugar periférico de la ciudad donde les retenían sus pertenencias y realizaban exigencias económicas a sus familiares para permitir su libertad.

Aquí fue encontrada la víctima. - Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

Sin embargo, a raíz de las investigaciones adelantadas por unidades del GAULA de Cúcuta y Norte de Santander, se logró establecer que esta estructura criminal estaría conformada por 17 integrantes y tendría una trayectoria criminal de dos años.

Además, se pudo conocer que en los operativos realizados se ha logrado la incautación de un arma traumática, un arma de fuego, una libra de cocaína y la incautación de 12 celulares. La investigación que ha durado 18 meses ha permitido resolver 11 casos de secuestro extorsivo ocurridos entre agosto de 2022 y 2023 en la ciudad de Cúcuta.

La modalidad de extorsión era a través de Facebook. - Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

Uno de estos hechos sucedió cuando un hombre que provenía de Duitama (Boyacá) con la ilusión de comprar un camión que ofertaban por Facebook, se convirtió en una pesadilla al encontrarse con uno de estos integrantes, quienes lo retuvieron y les exigieron a sus familias una cantidad suma de dinero para su liberación.

Sin embargo, las autoridades actuaron de manera oportuna y lograron rescatar al hombre secuestrado que estaba en una casa de tablas en el barrio Belén, donde estuvo retenido durante cuatro días hasta el pasado 15 de abril del presente año.

Aquí fue encontrada la víctima. - Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta continúa trabajando para fortalecer las acciones operativas e investigativas en la lucha contra la extorsión y el delito en la capital nortesantandereana.

“Con esta acción operativa afectamos de manera directa el componente orgánico de esta estructura delincuencial, lo que permite contrarrestar su accionar criminal. Invitamos a toda la comunidad a denunciar todo hecho delictivo, marcando a la línea de atención al ciudadano 123, Línea Antisecuestro y Antiextorsión del GAULA 165 o al número único de su cuadrante”, señaló el mayor Luis Franco, comandante del Gaula en Norte de Santander.

Lo cierto es que este flagelo tiene afectada la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, en donde se han recibido mensajes de texto amenazantes, al igual que llamadas de desconocidos exigiendo una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, los cuales se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.