El fuerte agarrón entre concejales de Cúcuta: se dijeron de todo, desde “rata de alcantarilla” hasta insultos de grueso calibre

Nuevamente, se caldearon los ánimos en el Concejo de Cúcuta en medio de un debate de control político que se llevó a cabo el jueves 17 de noviembre; sin embargo, este encuentro terminó en un fuerte agarrón entre unos concejales.

Los involucrados en este episodio fueron los concejales Oliverio Castellanos y Carime Rodríguez, quienes se insultaron verbalmente mientras se rendía el informe de gestión por parte de la Secretaría de Gobierno.

El debate trascurría con total normalidad; sin embargo, hubo un momento de tensión cuando terminó la intervención del concejal animalista Víctor Caicedo, pues el presidente de esa Corporación, Álvaro Andrés Raad, no le dio el uso de la palabra a Castellanos, quien aseguró que seguía su turno debido a que su sucesor se lo otorgó.

Además, Olivero mencionó que el primer vicepresidente (Víctor Caicedo) quien ocupó por un momento el puesto de Raad mientras este no asistió al control político, tenía un listado con el orden de las intervenciones, donde señaló que Rodríguez metió mano en ese escrito para ocupar su lugar en el debate.

Álvaro muy respetuosamente le dice a Castellanos que no había ningún listado a lo que él arremete y argumenta: “El listado, si está, lo que pasa es que la doctora Carime actúa como ratas en las alcantarillas donde fue y quitó la hoja, que el presidente que llevaba el orden de las personas que pedía el uso de la palabra, tengo la grabación donde Carima va y retira la hoja, usted no mantiene el orden de la plenaria en el uso de la palabra que había solicitado hace rato”.

‘Rata de alcantarilla’. Así llamó el concejal Oliverio Castellanos a su compañera, la concejala Carime Rodríguez. Si esto pasa en el Honorable Concejo de Cúcuta, no es mucho lo que se puede esperar que pase en el resto de la ciudad. Y son los que están llamados a dar ejemplo… pic.twitter.com/6vjYFwYTuS — Manolesco (@jhonjacome) November 17, 2022

Ante esto, Raad se contuvo en ese momento y le dio la palabra a Rodríguez, quien no se aguantó el insulto de su compañero y pidió respeto por las palabras ofensivas. “A mí sí me da mucha pena presidente, pero yo le exijo a usted que le corra traslado de esas palabras que él acaba de decir a la Procuraduría General de la Nación. Yo fui a traer una hoja, yo le había pasado a usted sobre el tema de presupuesto, y a mí me da vergüenza de verdad que un compañero, y no me voy a poner a igualar porque usted es muy poca cosa para mí, Oliverio Castellanos”, mencionó Carime.

A la final de la sesión, el presidente fue enfático al mencionar el incidente y exigió a la secretaría de la Corporación remitir la copia del video donde Castellanos insulta a la concejala para adelantar las acciones pertinentes por la agresión verbal ante los entes de control.

“Yo estoy aquí sentado precisamente por los actuares de ese concejal, porque las garantías que se debían tener en el uso de la palabra no se dieron, precisamente por eso no es el presidente”, puntualizó Álvaro Andrés Raad.

Además, recalcó que no es la primera vez que el concejal Castellanos se exalta en una plenaria del Concejo, por ende debe asumir las consecuencias de sus actos. Adicional, expresó su solidaridad con la afectada y aseguró que hará cumplir las normas.